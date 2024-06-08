Hamas: İsrail 4 esiri kurtardı ama bazılarını da öldürdü

Hamas, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı katliamına ilişkin yaptığı açıklamada "İsrail, korkunç katliamlar yaparak esirlerinin bir kısmını serbest bırakmayı başardı, ancak aynı zamanda operasyon sırasında bazılarını da öldürdü" dedi.

İsrail bugün ABD'nin de desteğiyle Nuseyrat Kampı'nda yüzlerce Gazzeli masumu katletti. İsrail, 4 İsrailli esirin kamptan alındığını duyururken on binlerce İsrailli sokaklara çıkarak hala 120 esirin olduğunu ve hükümetin anlaşma yapması için çağrı yaptı.

İsrail sokaklarında 'Netanyahu istifa' seslerini daha fazla yükseltecek açıklama saldırı sonrası Hamas kanadından geldi.

HAMAS: İSRAİL, BAZI ESİRLERİ ÖLDÜRDÜ

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırılarda bazı esirlerin de öldüğünü aktardı.

Açıklamasında bölgede tutulan yaklaşık 120 esire atıfta bulunan Ubeyde, "İsrail, korkunç katliamlar yaparak esirlerinin bir kısmını serbest bırakmayı başardı, ancak aynı zamanda operasyon sırasında bazılarını da öldürdü. Operasyon esirler için büyük bir tehlike oluşturacak. Onların şartları ve yaşamları üzerinde yıkıcı bir etkiye neden olacak” ifadelerini kullandı.