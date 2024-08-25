Hamas, İsrail'in başkenti Tel Aviv'i M-90 füzeleriyle vurmaya başladı

Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçlerinin 320 füzeyle İsrail'e yaptığı saldırının ardından Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları Tel Aviv'e saldırı başlattı. İsrail basını Maariv'in iddialarına göre İsrail'in başkentine füzeler düştü.

İsrail, Gazze'de aylardır kadın, çocuk, bebek demeden katliam saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri tarafından sabah saatlerinde 320 füzeyle vurulan İsrail, Hamas'ın füzeleriyle bir kez daha sarsıldı.

İsrail gazetesi Maariv'in iddialarına göre Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kasam Tugayları, Tel Aviv'i M-90 füzeleriyle vurmaya başladı.

Demir Kubbe'yi aşan füzeler Rishon LeZion kentine düştü.

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