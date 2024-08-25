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Hizbullah'ın saldırısında Demir Kubbe, İsrail askerlerini vurdu: 1 ölü 2 yaralı

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Hizbullah&#039;ın saldırısında Demir Kubbe, İsrail askerlerini vurdu: 1 ölü 2 yaralı

Dünya Haberleri

Lübnan'daki Hizbullah güçleri, İsrail'i bugün 320 füzeyle vurdu. Hizbullah'ın saldırısında Demir Kubbe'den ateşlenen bir füze İsrail askerlerini hedef aldı. 1 İsrail askeri öldü, 2 asker yaralandı.

İsrail ile Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri arasında çatışmalar giderek büyüyor. Hizbullah, bugün Fuad Şükür suikastına misilleme olarak 320 füzeyle İsrail’e saldırdı. Demir Kubbe ile saldırılara karşılık vermeye çalışan İsrail kendi askerlerini hedef aldı. Demir Kubbe'nin ateşlediği füzeler sonucu 1 İsrail askeri öldü, 2'si yaralandı.

DEMİR KUBBE HEDEFİNİ ŞAŞIRDI

İsrail ordu sözcülüğü, Hizbullah'ın sabah düzenlediği saldırıda, donanma devriye botunda görevli bir askerin öldüğünü, birinin hafif birinin de orta derece yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, askerin ölümünün nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgi paylaşmadı. Ancak İsrail basınında yer alan ordunun ön soruşturmasına göre, donanmada görevli asker, İsrail hava savunma sisteminden (Demir Kubbe) ateşlenen önleyici füzenin Hizbullah'a ait insansız hava aracını (İHA) vurduğu patlamada şarapnel parçasının devriye botuna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İSRAİL, "HATA YAPTIK" 

Haberde, Hizbullah'a ait iki insansız hava aracının (İHA) açık denizde ilerlediğine yer verildi.

Demir Kubbe'den ateşlenen önleyici füzenin parçalarının devriye botunda bulunduğuna işaret edilen haberde, Ordunun ikinci bir ihtimal olarak, füzenin Hizbullah'a ait seyir halindeki bir İHA'yı takip ettiği sırada "hata sonucu" bota isabet etmiş olabileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

Düzenleyen:  - Dünya
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