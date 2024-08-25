Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > "İlk aşama" diyerek duyurdu! Nasrallah İsrail'de vuracağı yeni hedefi açıkladı

"İlk aşama" diyerek duyurdu! Nasrallah İsrail'de vuracağı yeni hedefi açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;İlk aşama&quot; diyerek duyurdu! Nasrallah İsrail&#039;de vuracağı yeni hedefi açıkladı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail ile Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri arasında çatışmalar giderek büyüyor. Hizbullah, burgün Fuad Şükür suikastına misilleme olarak 320 füzeyle İsrail’e saldırdı. İsrail'de OHAL ilan edilirken, Hizbullah lideri Nasrallah'tan yeni savaş çağrısı geldi. Nasrallah, yeni operasyon için İsrail'in derinliklerindeki birincil hedefi olarak Glilot üssünü belirlediklerini duyurdu.

Gazze'de aylardır katliam yapan, kadın, çocuk, bebek demeden binlerce sivili katleden, Tahran'da Hamas lideri Henniye'yi suikast sonucu öldüren İsrail'e karşı Lübnan'daki Hizbullah güçleri bugün görülmemiş bir saldırı başlattı. 320 füzeyle Tel Aviv'i vuran Hizbullah lideri Nasrallah'tan İsrail'e karşı yeni operasyon sinyali geldi.

OPERASYONUN ADI: ERBAİN

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e gerçekleşen saldırının ardından kameralar karşısına geçti. İsrail'in haftalar önce Beyrut'un güney banliyölerine saldırarak tüm kırmızı çizgileri aştığını söyleyen Nasrallah bugünkü saldırının adını "Erbain Operasyonu" olarak belirlediklerini duyurdu. 

Nasrallah'tan yeni savaş çağrısı! Lübnan İsrail'de saldıracağı ilk hedefi açıkladı - 1. Resim

Nasrallah'tan yeni savaş çağrısı! Lübnan İsrail'de saldıracağı ilk hedefi açıkladı - 2. Resim

HEDEFİMİZ GAZZE'DE SAVAŞI DURDURMAK

İsrail'e karşı saldırıların gecikmesinin nedeninin Gazze için müzakerelerin tamamlanmasının beklenmesi olduğunu vurgulayan Nasrallah, hedeflerinin Gazze'de savaşı sonlandırmak olduğunu söyledi. 

Nasrallah şunları kaydetti:

"Müzakerelere fırsat verene kadar beklemeliyiz, çünkü tüm bu cephede ve fedakarlıklarda amacımız Gazze'deki savaşı durdurmaktır.

Zaman içinde ortaya çıkacak gerekçeler ve kararlar doğrultusunda operasyonumuzu tek tek yürütmemiz, eksendeki her bir tarafın ne zaman ve nasıl karşılık vereceğine karar vermesi kararlaştırıldı."

Nasrallah'tan yeni savaş çağrısı! Lübnan İsrail'de saldıracağı ilk hedefi açıkladı - 3. Resim

BİRİNCİ HEDEF GLİLOT ÜSSÜ

Yeni operasyon için belirledikleri konumu açıklayan Nasrallah, "Operasyon için İsrail'in derinliklerindeki birincil hedefi belirledik: Glilot üssü"." dedi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Young Boys maçında sakatlanan Muslera'nın durumu belli oldu! Rövanşta oynayacak mı?Max Verstappen'in evi Hollanda'da Lando Norris fırtınası! 23 saniye fark ettı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Netanyahu, Nasrallah ve Hamaney'e seslendi! 'Hikayenin sonu değil, yeni bir adım" - DünyaHamaney ve Nasrallah'a seslendi!Pakistan'da katliam gibi kaza: 29 ölü - DünyaPakistan'da katliam gibi kaza: 29 ölüBakan Fidan'dan kritik Gazze görüşmesi - DünyaBakan Fidan'dan kritik Gazze görüşmesiHizbullah'ın hedefinde Birim 8200 mü vardı? Lübnan-İsrail çatışmasında çarpıcı iddia - DünyaHedefte 'Birim 8200' mü vardı?Gerilim artıyor! Hizbullah 320 füzeyle bombaladı! İsrail'de 48 saat OHAL ilan edildi - DünyaHizbullah, 320 füzeyle vurdu!Dünyaca ünlü turizm merkezi sele teslim! Başbakan bölgede, can kaybı artıyor - DünyaDünyaca ünlü turizm merkezi sele teslim
Sonraki Haber Yükleniyor...