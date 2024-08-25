"İlk aşama" diyerek duyurdu! Nasrallah İsrail'de vuracağı yeni hedefi açıkladı

İsrail ile Lübnan'daki İran destekli Hizbullah güçleri arasında çatışmalar giderek büyüyor. Hizbullah, burgün Fuad Şükür suikastına misilleme olarak 320 füzeyle İsrail’e saldırdı. İsrail'de OHAL ilan edilirken, Hizbullah lideri Nasrallah'tan yeni savaş çağrısı geldi. Nasrallah, yeni operasyon için İsrail'in derinliklerindeki birincil hedefi olarak Glilot üssünü belirlediklerini duyurdu.

Hizbullah'ın hedefinde Birim 8200 mü vardı? Lübnan-İsrail çatışmasında çarpıcı iddia

Hizbullah'ın hedefinde Birim 8200 mü vardı? Lübnan-İsrail çatışmasında çarpıcı iddia

Gazze'de aylardır katliam yapan, kadın, çocuk, bebek demeden binlerce sivili katleden, Tahran'da Hamas lideri Henniye'yi suikast sonucu öldüren İsrail'e karşı Lübnan'daki Hizbullah güçleri bugün görülmemiş bir saldırı başlattı. 320 füzeyle Tel Aviv'i vuran Hizbullah lideri Nasrallah'tan İsrail'e karşı yeni operasyon sinyali geldi.

OPERASYONUN ADI: ERBAİN

Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'e gerçekleşen saldırının ardından kameralar karşısına geçti. İsrail'in haftalar önce Beyrut'un güney banliyölerine saldırarak tüm kırmızı çizgileri aştığını söyleyen Nasrallah bugünkü saldırının adını "Erbain Operasyonu" olarak belirlediklerini duyurdu.

HEDEFİMİZ GAZZE'DE SAVAŞI DURDURMAK

İsrail'e karşı saldırıların gecikmesinin nedeninin Gazze için müzakerelerin tamamlanmasının beklenmesi olduğunu vurgulayan Nasrallah, hedeflerinin Gazze'de savaşı sonlandırmak olduğunu söyledi.

Nasrallah şunları kaydetti:

"Müzakerelere fırsat verene kadar beklemeliyiz, çünkü tüm bu cephede ve fedakarlıklarda amacımız Gazze'deki savaşı durdurmaktır.

Zaman içinde ortaya çıkacak gerekçeler ve kararlar doğrultusunda operasyonumuzu tek tek yürütmemiz, eksendeki her bir tarafın ne zaman ve nasıl karşılık vereceğine karar vermesi kararlaştırıldı."

BİRİNCİ HEDEF GLİLOT ÜSSÜ

Yeni operasyon için belirledikleri konumu açıklayan Nasrallah, "Operasyon için İsrail'in derinliklerindeki birincil hedefi belirledik: Glilot üssü"." dedi.

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