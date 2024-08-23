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Lübnan'da çocukların üzerine bomba yağdı! Çok sayıda ölü var

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Gündem Haberleri

İsrail, Lübnan'a yine sivillerin bulunduğu bölgeye bomba yağdırdı. Saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu çok sayıda kişi öldü.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirdi. İran destekli Hizbullah güçleriyle çatışmalarını sürdüren İsrail, bugün Lübnan'a hava saldırısı gerçekleştirdi.   

İSRAİL'DEN LÜBNAN'A TERÖR SALDIRISI

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan'ın güneyinde yer alan Tire kentindeki Tayr Harfa beldesine hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Ayta el-Cebel beldesine düzenlediği hava saldırısında biri 7 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişinin öldüğünü duyurdu.

OTOYOLDA BİR ARACI HEDEF ALDI

Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki Hamadiye otoyolunda bir aracı hedef alan İsrail saldırısında ise 1 kişi öldü.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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