İsrail'den bir suikast daha! Lübnan'da üst düzey ismi öldürdüler

İsrail Lübnan'da El Fetih yetkilisinin bulunduğu bir otomobili vurdu. Bölgeden gelen görüntülerde aracın tamamen yandığı görülüyor.

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah yetkilisini öldürmesinin ardından bölgede tansiyon düşmüyor. Hamas lideri Heniyye'nin de İran'da suikasta uğramasının ardından ülkelerden karşılıklı olarak intikam açıklamaları gelmişti.

EL FETİH YETKİLİSİNİ ÖLDÜRDÜLER

Bölgede gelişmeler dikkatle takip edilirken bugün de İsrail'e ait insansız hava aracı, Lübnan'ın güneyinde bir otomobili vurdu. Suikasta uğrayan kişinin El Fetih yetkilisi olduğu açıklanırken bölgede büyük kaosun yaşandığı öğrenildi.

İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den itibaren yoğunluğu şiddetlenen çatışmalar yaşanıyor.