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Hamas lideri Heniyye için Tahran'da cenaze töreni

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Dünya Haberleri

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas lideri Heniyye için cenaze töreni düzenleniyor. Heniyye'nin naaşı Tahran’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar’a götürülecek, başkent Doha’da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek.

Hamas lideri İsmail Heniyye, dün İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. Hamas liderinin öldürülmesine dünyanın dört bir yanında tepki yağdı.

Heniyye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Törene on binlerce kişi katıldı. Cenaze namazını İran lideri Hamaney kıldırdı.

Hamas lideri Heniyye için Tahran'da cenaze töreni - 1. Resim

DOHA'DA DEFNEDİLECEK

Heniyye'nin naaşı Tahran’da düzenlenecek cenaze töreninin ardından Katar’a götürülecek, başkent Doha’da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek.

TÖRENE TÜRKİYE'DEN KİMLER KATILIYOR?

Cenazeye, Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ile milletvekilleri katılacak.

Düzenleyen:  - Dünya
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