İsrail Gazze'deki sivilleri ve altyapıyı hedef alana saldırılarını sürdürüyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımı sürdüren İsrail yönetimi, Hamas liderlerine yönelik suikast girişimlerine bir yenisini ekledi. İsrail ordusu son olarak, Hamas lideri Halil el-Hayye'nin hayatta kalan tek oğlu ve ailesine saldırdı. Hayye'nin aile üyelerinin saldırıdan sağ kurtuldukları belirtildi.

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Hamas lideri Halil el-Hayye'nin hayatta kalan tek oğlu ve ailesinin İsrail tarafından düzenlenen saldırıdan sağ kurtulduğu bildirildi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Basim Naim, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, yerel medyada İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda Halil el-Hayye'nin ailesinin hedef alındığı yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Naim, "Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye'nin hayattaki son oğlu İzz el-Hayye ve ailesi ile şehit oğlu Azzam'ın ailesinin bugün düzenlenen İsrail saldırısından sağ kurtulduğunu" ifade etti.

Bunun İsrail'in süregelen "devlet terörünün" bir parçası olduğunu vurgulayan Naim, "Bu başına buyruk yapı cezasız kaldığı sürece güvenlik ve istikrar sağlanmayacak. Halkımız, özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşmadan ve Siyonist projeyi ortadan kaldırmadan teslim olmayacak." ifadelerini kullandı.

Halil el-Hayye

4 OĞLU VE TORUNLARI İLE GELİNLERİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Yerel medyada, İsrail'in Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye'nin hayattaki son oğlu İzz el-Hayye ve ailesini hedef aldığı haberleri yer almıştı.

Mahalledeki bir apartmana düzenlenen saldırıda aralarında çocukların bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.

İzz el-Hayye, Hamas lideri Halil el-Hayye'nin İsrail'in saldırılarından hayatta kalan en küçük oğlu. Hayye'nin sonuncusu Mayıs 2026'da öldürülen Azzam olmak üzere 4 oğlu İsrail'in farklı tarihlerde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti.

İsrail'in saldırılarında Halil el-Hayye'nin 4 oğlunun yanı sıra 5 torunu ve bazı gelinleri de hayatını kaybetmişti.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA İSTANBUL'DAYDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 21 Kasım cumarteswi günü İstanbul’da Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetle bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye başkanlığındaki üst düzey heyetle görüşme yaptı.

Söz konusu görüşmede, İsrail’in Gazze'de ve Batı Şeria’da artan saldırıları, Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller ve son dönemde İsrail ordusunun Sarı Hat'ı ihlal eden yeni askeri operasyonuyla gerçekleşen ateşkes ihlalleri ele alındı.

İsrail’in yerleşimci terörü ve Filistinlileri göçe zorlamayı içeren uygulamaları, yine İsrail ihlalleri sebebiyle yarım kalan Barış Planı ve Gazze ateşkesinin uygulanması hususunda atılabilecek muhtemel adımlar da görüşüldü.

Diğer taraftan Gazze’de kış şartları sebebiyle giderek ağırlaşan insani duruma dikkati çekildi.

MİT Başkanı Kalın, Türkiye’nin Filistin'e ve Filistin halkına olan desteğini yineledi.

Görüşmede, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım ulaştırılması adına diğer arabulucular ve ortaklarla yürütülen çalışmaları vurgulandı.

Halil el-Hayye

HALİL EL-HAYYE KİMDİR?

5 Kasım 1960 doğumlu olan Halil el-Hayye, Ağustos 2024'ten Ekim 2024'e kadar Hamas Siyasi Bürosu başkan yardımcısı olarak görev yapan Filistinli bir siyasetçidir; bu görevde, hayatını kaybeden Salih el-Aruri'nin yerine geçmiştir. Ekim 2024'te İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından, Halil el-Hayya; Halid Meşal, Zahir Cebarin, Muhammed İsmail Derviş ve ismi açıklanmayan bir Hamas yetkilisiyle birlikte Hamas’ın beş kişilik geçici liderliğinin bir parçası olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Ocak 2006'dan bu yana, Gazze Şehri'ni temsilen Filistin Yasama Konseyi üyeliğine seçilmiştir.

9 Eylül 2025'te, el-Hayya diğer Hamas liderleriyle birlikte Katar'da İsrail'in düzenlediği bir hava saldırısında gerçekleştirilen suikast girişiminden sağ kurtuldu.

El-Hayya, Mısır işgali sırasında Gazze Şeridi'nde doğdu. Lisans eğitimini Gazze İslam Üniversitesi'nde tamamladı, yüksek lisansını (Hadis alanında) Ürdün Üniversitesi'nde yaptı ve doktora derecesini Kur'an-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi'nden aldı. Birinci İntifada sırasında, lisans eğitimini bitirdikten sonra Hamas'a katıldı. O dönemde yarı zamanlı olarak öğretmenlik yaptı.

Halil el-Hayye, uzun yıllardır Hamas'ın üst düzey isimleri arasında yer alıyor. Eski lider Yahya Sinvar'ın en yakın çalışma arkadaşlarından biri olarak gösterilen el-Hayye, Fetih ile yürütülen uzlaşma görüşmelerinde ve İsrail ile gerçekleştirilen dolaylı ateşkes ile esir takası müzakerelerinde Hamas'ı temsil etti. 2024'te Yahya Sinvar'ın öldürülmesinin ardından örgütün siyasi liderliği için öne çıkan isimlerden biri oldu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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