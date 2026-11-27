Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ı bir araya getiren Mekke İttifakı'nın ikinci olağan toplantısı Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleşiyor. Üç ülkenin bayraklarıyla donatılan başkentte kritik başlıklar masaya yatırılırken, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Gazze, Suriye, Husi saldırıları ve bölgesel güvenliğe ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Öte yandan toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Pakistan Savunma Bakanı Asıf, Suudi Arabistan’a yönelik herhangi bir tehdidin Türkiye ve Pakistan’a da yöneltilmiş sayılacağını vurgulayarak, "Bu husus son derece net" şeklinde konuştu.

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Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, ikinci olağan toplantısı için İslamabad'da bir araya geldi. Toplantıya Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmeler ve ittifakın geleceğine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Mekke İttifakı için ikinci perde! Gözler kritik zirvede: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İslamabad’da buluşuyor

MASADAKİ KONULAR BELLİ OLDU

Bakan Fidan'ın toplantıda, ittifakın bölgedeki sorunların bölgesel sahiplenme anlayışıyla, diyalog ve işbirliği temelinde çözüme kavuşturulmasını hedefleyen yapıcı bir girişim olduğunun altını bir kez daha çizmesi ve ittifak üyeleriyle ortak güvenlik anlayışı ile kapsayıcı işbirliği temelinde ulusal güvenlikle ilgili konularda yakın istişare ve dayanışmanın sürdürüleceğine işaret etmesi öngörülüyor.

"TÜRKİYE SUUDİ ARABİSTAN’LA TAM DAYANIŞMA İÇERİSİNDE"

Türkiye’nin bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda anlaşma kapsamında üstlenilen kolektif savunma taahhüdüne bağlılığını yinelemesi ve ittifakın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunması beklenen Fidan'ın ayrıca, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Husi saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek Türkiye’nin Suudi Arabistan’la tam dayanışma içerisinde olduğunu teyit etmesi planlanıyor.

Mekke İttifakı için ikinci perde! Gözler kritik zirvede: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İslamabad’da buluşuyor

ABD-İsrail ve İran arasındaki ihtilafın diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması ile Babulmendeb Boğazı'nda deniz güvenliğinin ve seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik ittifak üyelerince yürütülen girişimlerin sürdürülmesinin önemini vurgulaması beklenen Fidan'ın, toplantıda İsrail’in Gazze’de yol açtığı insani yıkımın, Batı Şeria’da artan yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs’ün tarihi statükosuna yönelik ihlallerin kabul edilemez boyutlara ulaştığına dikkat çekmesi öngörülüyor.

Mekke İttifakı için ikinci perde! Gözler kritik zirvede: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İslamabad’da buluşuyor

Bakan Fidan'ın, İsrail’in uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan, barış ve güvenliği giderek daha fazla tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini bir kez daha vurgulaması planlanıyor.

Fidan'ın toplantıda, Türkiye’nin Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki yaklaşımını ve bu doğrultuda bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen girişimlere yönelik desteğini yinelemesi bekleniyor.

Mekke İttifakı için ikinci perde! Gözler kritik zirvede: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İslamabad’da buluşuyor

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ 'KARGAŞA' DA MASADA

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, toplantıya Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağını belirterek, "Suudi Arabistan'ın güneyindeki süregelen kargaşanın, toplantının gündem maddelerinden biri olacağı açıktır" dedi. Bakan Asıf, anlaşma uyarınca Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir tehdidin Pakistan ve Türkiye'ye de yapılmış bir tehdit sayıldığını ve bu hususun son derece net olduğunu vurguladı.

ANLAŞMANIN İMZALANMASI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Resmi Gazete’de cuma günü yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile yapılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı resmen onayladı. Böylece anlaşmanın bu ayın başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesinin ardından Türkiye’nin onay süreci tamamlanmış oldu.

Mekke İttifakı için ikinci perde! Gözler kritik zirvede: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İslamabad’da buluşuyor

ANLAŞMA 7 AĞUSTOS’TA İMZALANMIŞTI

Mekke Ortak Savunma İttifakı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke’de imzalanmıştı. Bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla üç ülkenin güvenliklerinin tahkim edilmesini ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı koymayı hedefleyen İttifak’ın ilk Genel Sekreteri olarak Pakistanlı Emekli Korgeneral Nauman Mahmood atanmıştı.

Mekke İttifakı için ikinci perde! Gözler kritik zirvede: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan İslamabad’da buluşuyor

İLK TOPLANTI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİ

Mekke Ortak Savunma İttifakı ile tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ilk toplantısı 31 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti. Toplantıda, Anlaşma’nın dayandığı stratejik vizyonun hayata geçirilmesi ve İttifak’ın kurumsallaşması için atılması gereken adımlar ve yürütülecek çalışmalar ele alınmıştı.

Komite, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları üzerine 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad’da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda taraflar, toprak bütünlüklerinin ve egemenliklerinin Anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılıklarını teyit etmişler ve bu husustaki iradelerini yayımlanan ortak açıklamada kayda geçirmişlerdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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