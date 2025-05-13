Hamas'ı Bakan Fidan ikna etmiş! İşte ABD-İsrail vatandaşı esir askerin serbest bırakılmasında Türkiye'nin rolü

Hamas’ın, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda ABD-İsrail çifte vatandaşı asker esir Idan Alexander’ın serbest bırakılmasında Türkiye’nin etkin rol oynadığı ortaya çıktı.

YEŞİM ERASLAN ANKARA - 7 Ekim 2023’ten beri İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının son bulması noktasında önemli adımlar atan ve dünya başkentlerinde Tel Aviv yönetiminin durdurulması için temaslarda bulunan, uluslararası etkinliklerde Gazze’yi birinci gündem maddesi yapan Ankara, Hamas-Washington hattında da kolaylaştırıcı rol üstlendi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son haftalarda Hamas ile İstanbul, Ankara ve Doha’da yaptığı temaslarda esir asker Idan Alexander’in serbest bırakılması konusunu görüştü. Ankara, Hamas’a herhangi bir baskı uygulamadan, böyle bir adım atılmasının, Washington ile Gazze arasında güven ortamı oluşturulması bakımından önemli olduğunu belirtti.

ABD ile de temaslarını sürdüren Ankara, Hamas’ın bu adımı atmasının, kalıcı barışın tesisi yönünde ‘iyi niyetini’ göstermesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti. Hamas’ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada ise arabulucu ülkelerin girişimiyle Hamas’ın son günlerde ABD yönetimiyle görüştüğü ifade edildi. Hamas, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır’ın yanı sıra Türkiye’ye süreç boyunca çabalarından dolayı teşekkür etti. Esir asker Alexander’ın bırakılmasının ateşkesin sağlanması, Gazze’ye geçişlerin açılması, insani yardımın girişi için atılacak adımlardan biri olarak değerlendiriliyor. İzzeddin El-Kassam Tugaylarının yayınladığı videoda esir asker Alexander, ABD Başkanı Donald Trump’a seslenerek “Başkan Trump, senin beni buradan canlı çıkarmayı başaracağına inanmıştım. Neden Netanyahu’nun yalanlarının kurbanı oldun?” demişti.