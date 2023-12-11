Hamas'tan BM'ye çağrı: "Çifte standart politikasına son verin"

11 Aralık 2023 11:34 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:34

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının korunması, İsrail'in sivillere yönelik işlediği iddia edilen katliam ve soykırımların durdurulması ve faillerin yargılanması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in 70 yılı aşkın bir süredir Filistinlilerin haklarına saldırdığına ve ihlal ettiğine vurgu yapılarak, bu saldırıların gölgesinde İnsan Hakları Günü'nü kutlamanın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilkelerinin ve uluslararası kanunların açık bir ihlali anlamına geldiği belirtildi. Hamas, Gazze'deki soykırımın durdurulması ve faillerin savaş suçlusu olarak yargılanması için uluslararası mahkemelerde dava açılmasının siyasi, ahlaki ve insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın Filistin halkının tüm meşru haklarına bağlı olduğunu teyit ettiği ve yerleşim yeri projeleri, zorla yerinden etme politikası, aşırılık ve devredilemez haklardan feragatin reddedildiği belirtildi.

Hamas, BM, uluslararası kuruluşlar ve kamuoyuna, "Çifte standart politikasına son vermeleri ve Filistin halkının meşru haklarına adaleti sağlamaları" çağrısında bulundu.