İsrail'in yalanı deşifre oldu! Tutuklanan Hamaslılar videosu kurgu çıktı

11 Aralık 2023 11:26 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 11:29

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar

İsrail ordusu, Jabalia mülteci kampında tutuklandığı iddia edilen Hamas savaşçılarını gösteren bir video yayınladı. Videonun farklı bir versiyonun ortaya çıkması, klibin sahnelenmiş olduğu ve videonun orijinalliği konusunda şüpheleri artırdı.

BBC BİLE İNANMADI

Videoyu kare kare inceleyen BBC şu değerlendirmede bulundu;

'İlk olarak güneşin konumu nedeniyle çekildiğini bildiğimiz bir videoda, adamın sağ elindeki silahı kaldırımda üst üste koyduğu görülüyor. Bir sonraki videoda, güneş batarken adam, sol elindekilerin üzerine farklı bir silah yerleştiriyor. Durağan görüntüler bu sekansı doğruluyor ve kayıt altına alıyor.'

Görüntüler ile ilgili hala bazı soru işaretleri olduğunun altını çizen BBC 'Adamın silah zoruyla tutulduğu ve ekran dışından talimatlar verildiği dikkate alındığında, silahları "teslim mi ettiği" yoksa sadece talimat verildiği gibi hareket edip etmediği belli değil. Zaten iç çamaşırları ile bırakılan bir adamın silahları kendi üzerinde gizlemiş olamayacağı göz önüne alındığında, İsrail birliklerinin bu silahlardan haberi olmaması pek olası görünmüyor' dedi.

YAKINDAN BAKILDIĞINDA KURGU OLDUĞU ORTAYA ÇIKIYOR

Katar merkezli Al Jazeera ise videodaki şahsın Gazze'de tanınmış, alüminyum atölyesi olan bir kişi olduğu ve Gazze'nin kuzeyinde farklı bir kasabadan kaçırıldığını ortaya çıkardı. Katar merkezli haber platformu 'bu videoya daha yakından bakıldığında bunun kurgu olduğu ortaya çıkıyor' sonucuna ulaştı.

AL JAZEERA: İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN MORALİNİ BOZMAYA ÇALIŞIYOR

Al Jazeera 'Gerçek mi, kurgu mu: İsrail gerçekten 'Hamas savaşçılarını' teslim mi alıyor?' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Silahlı video gösterisi, İsrail ordusunun suçlarını Batılı izleyiciler önünde örtbas etmeye yönelik umutsuz bir girişimi olsa da, Filistinli erkek ve oğlan çocuklarının aşağılanmasını gösteren görüntülerin ve görüntülerin yayınlanması başka bir amaca hizmet ediyor. İsrail halkının moralini yükseltirken Filistinlilerin moralini bozmayı amaçlıyor. Bu, Filistinlilerin acımasızca öldürülmese bile bastırılması ve tahakküm altına alınması gereken bir halk olarak görüldüğü işgal ideolojisinin açık bir yansımasıdır.'