11 Aralık 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 10:18

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşgalci ordu, hastanelerde, okullarda, mülteci kamplarında katliamlar yaptı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bine dayanırken, ölenlerin 7 binden fazlasını çocuklar oluşturuyor. Ayrıca İsrail, bölgeye gıda, su, yakıt gibi temel insani ihtiyaçların girmesini de engelliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi'ndeki katliamları durdurmak için yoğun çaba gösteriyor.

ABD VETO ETTİ

Gazze'de acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunuldu. Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye dahil 80’i aşkın ülke tarafından desteklenen tasarı, ABD tarafından veto edilmişti. İngiltere'nin "çekimser" oy kullandığı oylamada, 13 üye “evet” oyu verirken, konseyin daimi üyesi ABD’nin "hayır" oyu kullanması nedeniyle karar taslağı kabul edilmedi.

MÜMKÜN OLAN HER ŞEYİ ŞİMDİ YAPMALIYIZ

ABD'li Senatör Bernie Sanders veto kararına tepki gösterdi. Sanders yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Filistinlilerin korkunç koşullarla karşı karşıya olduğu bir dönemde ABD, insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan bir BM kararını veto etmemelidir. Gazze'deki çocukların gıda, su ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Bunun şimdi gerçekleşmesi için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" dedi.