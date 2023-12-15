Hamas’tan dünyaya Gazze için kitlesel gösteri çağrısı

15 Aralık 2023 00:19 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 00:23

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’nde saldırıları artarak devam ederken Hamas’tan açıklama geldi. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam ve Arap ülkelerinin yanı sıra dünyadaki tüm özgür insanlara seslenildi.

Açıklamada, Gazze'ye destek olmak, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları ve ABD ile Batı'nın soykırım savaşına verdiği desteği kınamak için 15-16-17 Aralık tarihlerinde kitlesel gösteriler düzenlenmesi istendi.

Hamas'ın açıklamasında, bu günlerde her türlü protesto şeklinin kullanılması ve Gazze'deki savaş duruncaya kadar da tüm dünyada bu protesto hareketinin sürmesi talep edildi.

İSRAİL’İN GAZZE’Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 287 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.