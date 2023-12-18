Hamas'tan, İsrail'e 'Gazze metrosu' cevabı: 'Geç kaldınız'

18 Aralık 2023 18:57 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 19:53

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi

Hamas'ın, 'Gazze metrosu' 7 Ekim'den bu yana adeta İsrail'in kabusu oldu. Yüzlerce kilometre uzunluğa ve 70 metre derinliğe sahip olan tüneller yer altı şehrini andırırken, İsrail yeni bir tünelin bulunduğunu açıkladı.

HAMAS: GEÇ KALDINIZ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabından yayımladıkları videoyla, İsrail güçlerine ''Geç kaldınız, görev tamamlandı'' mesajı verdi. Yaklaşık bir dakikalık video, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail askerlerinin Gazze’deki bir tünelde gezmesi, askerlerin Gallant’a bilgi vermesiyle başlıyor.

Video, Filistinli direnişçilerin 7 Ekim’de başlattığı Aksa Tufanı isimli saldırıya ve esir alınan İsrailli askerlere ilişkin görüntülerle devam ediyor. Görüntünün sonunda ise Gazze’nin kuzeyinde bulunan tünelin kullanım amacına işaret edilerek Arapça, İbranice ve İngilizce "Geç geldiniz, görev tamamlandı." mesajı çıkıyor.

İSRAİL, TÜNEL İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İsrail ordusu, Gazze'de yaklaşık üç metre genişliğinde ve 4 kilometre uzunluğunda olan bür tüneli açığa çıkardıklarını duyurdu. Tünelin, motorlu taşıtların geçişine uygun şekilde inşa edildiği belirtildi. Tünel, şu ana kadar Gazze'de bulunan en büyük ve İsrail sınırına en yakın yeraltı yapısı olarak kayıtlara geçti.

İsrail ordusuna göre, Erez sınır kapısı yakınlarındaki sınır çitlerine 200-400 metre mesafede Filistinli savaşçılarla çatışmaya giren İsrail askeri, çatışmanın ardından bölgede arama çalışması başlattı. Savaşçıların bir tünelden geldiklerini düşünen askerler, bölgede yaptıkları arama çalışmasının ardından sonu Cibaliye mülteci kampına kadar uzanan tünelin girişini tespit etti.

Tünelin içinde iletişim sistemleri, elektrik şebekesi, havalandırma sistemi ve kanalizasyon altyapısı bulunduğu ve tüneli kullanarak motorsiklet veya başka bir motorlu taşıtla Erez kapısının çok yakınına çıkmanın mümkün olduğu öne sürüldü.

'HAMAS LİDERİNİN KARDEŞİ İNŞA ETTİRDİ' İDDİASI

İsrail istihbaratının iddiasına göre tünel, Gazze'deki Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi Muhammed Sinvar tarafından inşa edildi. Tünelin yapımı için Gazze Şeridi'ndeki en yetenekli ustaları bir araya getirdiği iddia edilen Sinvar'ın söz konusu tünelde araba kullanırken çekilen görüntülerinin de bulunduğu iddia edildi.

Haaretz'e konuşan İsrail ordusundan kaynaklar Gazze'deki tünel sisteminin genişliğinin ve ele geçirilen silahlardan bazılarının kendileri için sürpriz olduğunu ve bu nedenle Gazze'deki kara operasyonunun beklenenden uzun sürebileceğini söyledi.