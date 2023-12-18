İsrail ordusu Gazze'deki Şifa Hastanesi'ni bombaladı! Ölenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi!

18 Aralık 2023 17:35 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 17:36

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de ölü ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ni bombaladığı, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nin cerrahi bölümünü savaş uçaklarıyla, hastane kapısını ve avlusunu ise tanklarla hedef aldı.

Saldırıda, son haftalarda Gazze'nin doğusundaki evlerinden kaçarak hastaneye sığınmak zorunda kalan Filistinlilerden onlarca ölü ve yaralı olduğu ifade edildi.

ŞİFA HASTANESİ'NDE YERİNDEN EDİLEN BİNLERCE FİLİSTİNLİ BARINIYOR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, "İsrail'in hastaneleri ve sağlık merkezlerini hedef alması, Gazze'deki sağlık sektörünü tasfiye etme ve çökertme politikasının bir parçası" dedi.

Şifa Hastanesi'nin Gazze Şeridi'nin doğu ve kuzey bölgelerinden evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişiyi barındırdığına dikkati çeken Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alan bombardımanın avlu ve cerrahi binasında yoğunlaştığını, çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya neden olduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'nden günler süren kuşatma, saldırı ve işgalin ardından 24 Kasım'da bazı bölümlerini yıkarak ve geride çok sayıda ölü bırakarak çekilmişti.

SON DURUM

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarında, 19 bin 453 Filistinlinin öldürüldüğünü, 52 bin 286 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık İsrail'in düzenlediği saldırılarda son üç günde ölenlerin sayısının ise 653 kişi olduğunu söyledi.