İsrail 'yanlışlıkla öldürdük' demişti! Çarpıcı detay ortaya çıktı! Yemek artıklarıyla yardım istemişler

18 Aralık 2023 13:26 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 14:09

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, İsrail Ordusu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İsrail askerlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Şucaiyye'de Cuma sabahı İsrailli rehineleri yanlışlıkla tehdit olarak algılayıp ateş açtığını ve öldürdüğünü söyledi.

3 İSRAİLLİ REHİNE ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'nin kuzeyindeki Şuaiye'de İsrail askerleri tarafından vurulan rehineler 28 yaşındaki Yotam Haïm, 22 yaşındaki Samer Talalka ve 26 yaşındaki Alon Shamriz'di.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı, sosyal medyadaki iddiaların arka planını araştırdı. Yapılan incelemede, IDF'in Gazze'nin kuzeyindeki üç İsrailli rehineyi öldürdüğü bilgisinin doğru olduğu tespit edildi.

İsrail Ordusu resmi X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye’deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler onlara ateş açtı ve öldürdü." ifadelerine yer verildi.

Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde “ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı” belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail’e nakledildiği ve ardından cesetlerin 3 esire ait olduklarının doğrulandığı kaydedildi.

Yapılan ayrıntılı incelemenin ardından, cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği aktarıldı.

'TERÖRİST' SANIP ATEŞ ETMİŞ

İsrailli bir askeri yetkili, rehinelerin üstleri çıplak şekilde bulundukları binadan dışarı çıktıklarını, bir rehinenin elinde üzerinde beyaz bir bez olan sopa olduğunu, bir askerin kendisini tehdit altında hissederek "terörist" olduklarını düşündüğü rehinelere ateş açtığını söyledi. Yetkili rehinelerden ikisinin hemen, diğerinin ise geri döndüğü binada hayatını kaybettiğini belirtti.

Beyaz bez ya da bayrak savaşta teslimiyet, ateşkes veya görüşme arzusunun sembolü anlamını taşıyor.

Rehinelerin bulunduğu yerde acil yardım çağrısı olan SOS yazılı bir mektup da bulunmuştu.

NELER OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde düzenlediği saldırılara missilleme olarak Filistin'e yönelik saldırılar devam ediyor. Hamas'ın saldırılarında yaklaşık 1200 İsrailli hayatını kaybetti.

2006'dan bu yana Hamas'ın kontrolündeki Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 18 bini aştığını açıkladı.

Yüz binlerce Filistinli de, İsrail'in saldırıları yüzünden evlerini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler, temel ihtiyaç maddelerinin eksikliği nedeniyle Gazze'de insani felaket yaşandığı uyarısında bulundu.

Halen 120 kadar İsrailli rehinenin Gazze Şeridi'nde rehin tutulduğu sanılıyor.

İsrail ve Hamas arasında ay başında geçici ateşkes ilan edilmiş, 100'den fazla İsrailil rehine, İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli mahkumlarla birlikte serbest bırakılmıştı.

Rehinelerin aileleri İsrail hükümetine, Hamas'la benzer koşullarda yeni bir ateşkes anlaşması yapılması çağrısında bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ateşkes çağrılarını reddederek, "Hem rehinelerin dönüşü hem de zafer için askeri baskı gerekli" dedi.

Başta ABD olmak üzere müttefiklerinden İsrail'e yönelik baskı artarken, son olarak Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna Pazar günü İsrail'e, "derhal kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı.

İngiltere ve Almanya ise ateşkes çağrılarında, "derhal ve kalıcı" yerine, "sürdürülebilir" ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise ateşkesin hata olacağını ve Hamas'a verilmiş bir hediye anlamına geleceğini söyledi.