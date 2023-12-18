Mossad şefi, Katar Başbakanı Al Thani ve CIA direktörü ile Varşova'da görüşecek

18 Aralık 2023 18:24 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 18:28

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiyegazetesi

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan savaş 73 gündür devam ediyor. Hamas'a bağlı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu'nda çok sayıda kişi Gazze Şeridi'ne geçirildi. İsrail ise yıllardır yaptığı keyfi tutuklamaların sayısını artırdı ve binlerce Filistinliyi gözaltına aldı. 2 taraf arasındaki ateşkes görüşmelerinin kırmızı çizgilerini ise bırakılacak mahkumlar oluşturdu. Daha önce yapılan geçici ateşkes kapsamında Hamas'ın bıraktığı 1 kişi için, İsrail 3 Filistinliyi serbest bıraktı. Ancak daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle savaş devam etti. İlk yapılan ateşkeste arabulucu olan Katar ise yeni bir ateşkes için tekrar devreye girdi.

VARŞOVA'DA REHİNE ANLAŞMASI İÇİN GÖRÜŞÜLECEK

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Mossad şefi David Barnea, Varşova'da CIA direktörü Bill Burns ve Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani ile yeni bir rehine anlaşmasına varmak için görüşmelerde bulunacak.

ESKİSİNDEN ZOR OLACAK

Ynet haber sitesi, ilgili bir kaynağın görüşmelerin 'uzun, karmaşık ve eskisinden daha zor' olacağını söylediğini aktardı. Gazze'de 129 rehinenin kaldığına inanılıyor; bunların hepsi hayatta değil. İlk ateşkesten önce dört rehine serbest bırakıldı ve biri askerler tarafından kurtarıldı. Ayrıca sekiz rehinenin cansız bedenlerine ulaşıldı ve üç rehinenin yanlışlıkla ordu tarafından öldürüldüğü açıklandı.