25 Aralık 2023 18:07 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 18:09

Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki savaşta işlediği suçlardan dolayı hesaba çekmeye ve sorumluların cezasız kalmasını engellemeye çağırdı.

UCM ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarının başlamasından 80 gün sonra UCM'nin ve UCM Başsavcısı Karim Khan'ın, işgal altındaki Filistin'de özellikle Gazze Şeridi'nde olup bitenler karşısında açık ve net şekilde eyleme geçmemesi eleştirildi.

HAMAS'TAN UCM'YE ÇAĞRI

Bu durumun "UCM'nin insanlığı savaş suçlularından korumadaki rolü konusunda soru işaretlerine neden olduğu" vurgulanan açıklamada, UCM'ye siyasi baskıları aşarak İsrail'i Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan dolayı hesaba çekme ve sorumluların cezasız kalmasını engelleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, suçluların cezadan kaçmasını engelleyerek adaleti sağlamak ve uluslararası adaleti tesis etmek için bunun zorunlu olduğu kaydedildi.