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Haribo'dan uyuşturucu çıkmıştı! Bir ülkede daha ürünler toplatılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haribo&#039;dan uyuşturucu çıkmıştı! Bir ülkede daha ürünler toplatılıyor
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hollanda'da içinden uyuşturucu madde çıkan Haribo marka şekerlemeler, Belçika'da da tedbir amacıyla toplatılıyor.

Belçika Gıda Zinciri Güvenliği Federal Ajansı (FAVV-AFSCA) Sözcüsü Liesbeth Van de Voorde, AA muhabirine, Haribo marka ürünlerin Belçika'da piyasadan çekilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Haribo'dan uyuşturucu çıkmıştı! Bir ülkede daha ürünler toplatılıyor - 1. Resim

YETKİLİ İSİMDEN KRİTİK 'HARIBO' AÇIKLAMASI

Van de Voorde, "Bugüne kadar tüketici temas noktası aracılığıyla herhangi bir sağlık sorununa ilişkin bir vaka bildirilmedi." ifadesini kullandı.

Haribo'dan uyuşturucu çıkmıştı! Bir ülkede daha ürünler toplatılıyor - 2. Resim

BAŞ DÖNMESİ ŞİKAYETLERİ YAPILDI

Kararın tedbir amaçlı olduğunu belirten sözcü, Haribo'nun resmi açıklamasını da paylaştı. Söz konusu açıklamada "HAPPY COLA F!ZZ (1000 gram)" ürününün, tüketenlerden baş dönmesi şikayetlerinin alınması üzerine Hollanda ve Belçika'dan toplatıldığı ifade edildi.

Haribo'dan uyuşturucu çıkmıştı! Bir ülkede daha ürünler toplatılıyor - 3. Resim

Durumun yalnızca 3 pakette tespit edildiği ancak önlem olarak tüm stokun geri çağrıldığı belirtilen açıklamada, "diğer Haribo ürünlerinin güvenle tüketilebileceği" bildirildi.

Açıklamada ayrıca tüketicilere "L341-4002307906" kodlu ürünlere rastlamaları halinde, bunları tüketmemeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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