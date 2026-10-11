Harvard'da tarihi atama! Türk bilim insanı dekanlık koltuğuna oturdu

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard'da tarihi bir atama gerçekleştirildi. Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard Üniversitesi T.H. Chan Halk Sağlığı Okulunda Eğitim ve İnovasyon Dekanı olarak göreve başladı.

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Dünyanın en prestijli üniversitelerinden biri olan Harvard'da dikkat çeken bir atama gerçekleştirildi. Kıbrıslı Türk bilim insanı Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulunun Eğitim ve İnovasyon Dekanlığına atanarak, Harvard bünyesinde dekanlık makamına üstlenen ilk Türk akademisyen oldu.

Atama, okulun Dekanı Prof. Dr. Andrea Baccarelli tarafından 1 Temmuz'da duyurulurken, Kıbrıslı bilim insanı yeni görevine 1 Ağustos 2026'da başladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) da gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Harvardda tarihi atama! Türk bilim insanı dekanlık koltuğuna oturdu

Atun, yeni görevinde Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu bünyesindeki lisansüstü diploma programlarının yanı sıra sertifika programları, yönetici eğitimleri ve mesleki gelişim çalışmalarını kapsayan eğitim faaliyetlerinin yönetimini üstlenecek. Bu kapsamda eğitim süreçlerinin stratejik planlamasını ve operasyonel liderliğini yapacak.

Atun’un sorumlulukları arasında yönetici eğitimleri, kısa süreli kurslar, mikro sertifika programları ve yaz okullarını kapsayan Advanced Learning Academy’nin yönetimi de yer alacak. Atun ayrıca okulun mevcut eğitim programlarını değerlendirerek gelecek yıllara yönelik kapsamlı bir eğitim stratejisi hazırlanmasına öncülük edecek.

Harvardda tarihi atama! Türk bilim insanı dekanlık koltuğuna oturdu

YAPAY ZEKA DESTEKLİ EĞİTİM MODELLERİ GELİŞTİRİLECEK

Harvard’ın açıklamasına göre Atun, yapay zeka ve yeni teknolojilerin eğitim süreçlerinde daha etkin kullanılmasını sağlayacak yenilikçi öğrenme modellerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik edecek. Bu modellerin farklı alanlarda yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütecek olan Atun, aynı zamanda üniversite bünyesinde ve uluslararası ölçekte yeni stratejik iş birliklerinin kurulmasını da koordine edecek.

Küresel sağlık sistemleri, sağlık politikaları ve inovasyon alanlarındaki çalışmalarıyla öne çıkan Prof. Dr. Rıfat Atun'un Harvard'daki yeni görevi, akademik kariyerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

'GENÇLERE İLHAM VERMEYİ' UMUYOR

Uluslararası bilim dünyasında da tanınan Atun'un çalışmaları, The Lancet, New England Journal of Medicine (NEJM) ve Nature Medicine gibi prestijli dergilerde yayımlandı. Bu yayınlarda 500'den fazla makalesi bulunan Atun, Harvard'ın üst yönetiminde görev almasının gençlere ilham vermesini umduğunu ifade etti.

Harvard'da tarihi atama! Türk bilim insanı dekanlık koltuğuna oturdu

RIFAT ATUN KİMDİR?

Gazimağusa doğumlu Prof. Dr. Rıfat Atun, küresel sağlık sistemleri, sağlık politikaları ve inovasyon alanlarında uzmanlaşmış Kıbrıslı Türk bir bilim insanıdır. Ailesinin kökleri Kayseri ve Selanik'e uzanan Atun, tıp eğitimini Commonwealth bursuyla Londra Üniversitesinde aldı. Lisansüstü çalışmalarını Londra Üniversitesi ve Imperial College London'da sürdürdü ve işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı.

Atun, 2008-2012 yılları arasında AIDS, Tüberküloz ve Sıtmayla Mücadele Küresel Fonunda strateji, performans ve değerlendirmeden sorumlu direktör olarak çalıştı. Kariyeri boyunca Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası, G20 ve çeşitli hükümetlere danışmanlık yaptı.

Çalışmalarında sağlık sistemlerinin performansını artırmaya ve yenilikçi uygulamaları sağlık hizmetlerine kazandırmaya odaklanan Atun'un araştırmaları, dünyanın önde gelen tıp ve bilim dergilerinde yayımlandı.

HARVARD'DA DEKANLIK GÖREVİNE GETİRİLEN İLK TÜRK

TÜSEB'in açıklamasına göre Atun, Harvard'da dekanlık görevine getirilen ilk Türk akademisyen oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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