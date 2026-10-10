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Zelenskiy, ABD Başkanını dinlemedi! Trump: Vurma dedim vurdu, dursa iyi olur

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Zelenskiy, ABD Başkanını dinlemedi! Trump: Vurma dedim vurdu, dursa iyi olur
Başlık ResmiZelenskiy, ABD Başkanını dinlemedi! Trump: Vurma dedim vurdu, dursa iyi olur

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in barışa ulaşma şansını kendi tercihleriyle kaybettiğini savundu. Zelenskiy’e Rusya'nın dizel rafinerilerini vurmaması yönünde net uyarıda bulunduğunu belirten Trump, "Ne istersen yap ama rafinerileri vurma dedim fakat yine de vurdu. Durması onun için daha iyi olur" ifadelerini kullanarak Kiev yönetimine mesaj gönderdi.

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Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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