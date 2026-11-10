Hastanelerde 'bilinmeyen arıza' paniği! Ameliyatlar ertelendi, muayeneler durduruldu

Belçika'da bazı hastanelerde yaşanan ağ kesintisi nedeniyle ameliyatlar ertelendi, randevular iptal edildi. Ambulanslar başka hastanelere yönlendirilirken, kesintinin siber saldırı kaynaklı olup olmadığı araştırılıyor.

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Belçika'da bazı hastanelerde yaşanan ağ kesintisi, sağlık hizmetlerini olumsuz etkiledi. Bilgi işlem ve iletişim sistemlerinde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle ameliyatlar ertelenirken, hastaların randevuları iptal edildi ve ambulansların güzergahı değiştirildi.

Belçika kamu yayıncısı VRT'nin haberine göre, kesintiden etkilenen sağlık kuruluşları arasında Brüksel Üniversite Hastanesi (UZ Brussel) de yer aldı. Hastanede bilgi işlem ve telefon sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle planlı ameliyatlar ve tıbbi işlemler ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. Ayakta tedavi kapsamında verilen tüm randevular ve uygulamalar da iptal edildi.

Hastaneye yönelen ambulanslar ise tedbir amacıyla başka sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Hastane yönetimi, bilgi işlem ekiplerinin kesintinin kaynağını araştırdığını, yatarak tedavi gören hastaların güvenliğinin ise sağlanmaya devam ettiğini bildirdi.

BİRDEN FAZLA HASTANEDE AKSAKLIKLAR YAŞANDI

Kesintiden etkilenen hastaneler arasında Batı Flaman bölgesindeki Tielt kentinde bulunan Sint-Andries Hastanesi de yer aldı. Hastane, ağ bağlantılarında sorun yaşandığını duyurdu.

Belçika haber ajansı Belga'nın aktardığına göre, Anvers'teki AZ Monica Hastanesi ise önlem olarak elektronik hasta kayıt sistemini devre dışı bıraktı. Hastanede ameliyat ve randevuların planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Lier kentindeki Heilig Hart Hastanesi de yaşanan aksaklıklar nedeniyle hasta randevularını yeniden düzenledi.

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SİBER SALDIRI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Kesintinin, UZ Brussel tarafından geliştirilen ve başka hastaneler tarafından da kullanılan elektronik hasta kayıt sistemiyle bağlantılı olduğu bildirildi.

Yetkililer, sağlık kuruluşlarının bilgi işlem altyapısını etkileyen sorunun kaynağını araştırırken, kesintinin teknik bir arızadan mı yoksa siber saldırıdan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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