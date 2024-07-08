Hava kirliliği nedeniyle alarm verildi! Kum kentinde devlet kurumları tatil

İran'ın Kum kentinde hava kirlilik seviyesi turuncuya çıkarıldı. Bu nedenle kentteki devlet kurumları ve okullar tatil edildi.

Ekipler boğuldu diye ırmakta aradı! Bulunduğu yer pes dedirtti

Ekipler boğuldu diye ırmakta aradı! Bulunduğu yer pes dedirtti

İran resmi haber ajansı IRNA, Kum eyaleti halkla ilişkiler müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, hava kirlilik seviyesinin "turuncuya" çıktığı, toz ve kum fırtınasının da söz konusu kirliliği arttırdığı ifade edildi.

Devlet kurumları ve okulların bir gün tatil edildiği bildirilirken, solunum yolu ve kalp rahatsızlıkları bulunanlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: 0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).