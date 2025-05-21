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Havalimanında bıçaklı dehşet! Arkadaşını beklerken faciayı yaşadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Havalimanında bıçaklı dehşet! Arkadaşını beklerken faciayı yaşadı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya’nın Mallorca adasında havaalanında arkadaşını bekleyen 20'li yaşlarında bir genç, bıçaklı saldırıya uğradı. Bunun, bir hafta içinde adada gerçekleşen ikinci saldırı olduğu belirtilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Dehşet veren olay, İspanya’nın Palma de Mallorca Havalimanı’nda yaşandı. 20’li yaşlarında olduğu bildirilen bir genç, arkadaşını beklerken boynundan bıçaklandı. Saldırgan olay yerinde gözaltına alınırken, genç adam hemen hastaneye kaldırıldı. 

Havalimanında bıçaklı dehşet! Arkadaşını beklerken faciayı yaşadı - 1. Resim

SALDIRININ SEBEPSİZ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Polisin olaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında, saldırgan ve bıçaklanan adamın birbirlerini tanımadıkları, saldırının sebepsiz olduğu belirtildi. Yerel halk, bir hafta içinde bölgede yaşanan ikinci saldırı olayının ardından endişelerini dile getirdi. Mirror'ın haberine göre; olaya ilişkin konuşan bir kişi, ''Burası bir şakaya dönüşüyor. Palma havaalanında gün ışığında. Eğer bu bir uyanma çağrısı değilse, ne olacağını bilmiyorum.'' ifadelerinde bulundu.

GEÇEN HAFTA DA BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

Yetkililer, bölgede bir hafta önce de benzer bir olayın yaşandığını açıkladı. İspanyol polisi, geçtiğimiz pazar günü saat 16:50 civarında, Gran Canaria Havaalanı yakınlarında bir taksiciye bıçakla soygun yapmaya çalışan isimsiz bir kişiyi vurmuştu. Şüpheli, bıçakla birlikte polislerin üzerine yürümeye başlayınca, ekipler güç kullanmak zorunda kaldı. The Canary News'in haberine göre; emniyet görevlileri, bıçakla polis memurunun üzerine yürüyen saldırgana ateş etti. Şüpheli, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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