Havayolu şirketi duyurdu! Türbülansta yaralananlara 810 bin lira tazminat

Singapur Havayolları, Londra-Singapur seferi sırasında meydana gelen türbülansta yaralanan yolculara tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Mayıs ayında 22 yolcu ve 18 mürettebat ile Londra'dan havalanan Singapur Havayolları'na ait Boeing 777-300 tipi uçak, Singapur'a doğru giderken Hint Okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girmişti. Türbülans nedeniyle uçaktaki bir yolcu ölmüş, onlarca yolcu yaralanmıştı.

İlk araştırmalar uçağın hızla yukarı-aşağı hızlandığını ve 4,6 saniyede 178 ft (54 m) civarında düştüğünü gösterdi. Yolcular ise uçağın birden irtifa kaybettiğini ve emniyet kemeri takmayanların kabinin tavanına çarptıklarını anlattı.

Yaralanan yolcular hastanelere kaldırılırken, yolcuların tedavi edildiği Bangkok'taki bir hastanede omurilik, kafa ve kas yaralanmaları olduğu belirtildi.

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLMİŞTİ

Tüm bu yaşananların ardından havayolu şirketi, uçuştaki herkese bilet ücretlerinin iade edileceğini belirtmişti. Yapılan yeni açıklamada ise yaralanan yolculara tazminat ödeneceği belirtildi.

Şirket, sosyal medya gönderisinde küçük yaralanmaları olan yolcularına 10 bin dolar (yaklaşık 324 bin TL) ödemeyi; daha ciddi sağlık sorunu yaşayanlara 25 bin dolar (yaklaşık 810 bin TL) ödemeyi ve özel ihtiyaçları için görüşmeler yürütmeyi önerdi.

KAÇ KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK?

Singapur Havayolları, kaç kişinin ödemeye hak kazanacağına ilişkin daha fazla bilgi talebine ise cevap vermedi.