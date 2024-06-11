Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Havayolu şirketi duyurdu! Türbülansta yaralananlara 810 bin lira tazminat

Havayolu şirketi duyurdu! Türbülansta yaralananlara 810 bin lira tazminat

Düzenleyen: / Kaynak: BBC
- Güncelleme:
Havayolu şirketi duyurdu! Türbülansta yaralananlara 810 bin lira tazminat

Dünya Haberleri  / BBC

Singapur Havayolları, Londra-Singapur seferi sırasında meydana gelen türbülansta yaralanan yolculara tazminat ödeyeceğini duyurdu.

Mayıs ayında 22 yolcu ve 18 mürettebat ile Londra'dan havalanan Singapur Havayolları'na ait Boeing 777-300 tipi uçak, Singapur'a doğru giderken Hint Okyanusu üzerinde şiddetli türbülansa girmişti. Türbülans nedeniyle uçaktaki bir yolcu ölmüş, onlarca yolcu yaralanmıştı.

İlk araştırmalar uçağın hızla yukarı-aşağı hızlandığını ve 4,6 saniyede 178 ft (54 m) civarında düştüğünü gösterdi. Yolcular ise uçağın birden irtifa kaybettiğini ve emniyet kemeri takmayanların kabinin tavanına çarptıklarını anlattı.

Yaralanan yolcular hastanelere kaldırılırken, yolcuların tedavi edildiği Bangkok'taki bir hastanede omurilik, kafa ve kas yaralanmaları olduğu belirtildi.

BİLET ÜCRETLERİ İADE EDİLMİŞTİ

Tüm bu yaşananların ardından havayolu şirketi, uçuştaki herkese bilet ücretlerinin iade edileceğini belirtmişti. Yapılan yeni açıklamada ise yaralanan yolculara tazminat ödeneceği belirtildi.

Şirket, sosyal medya gönderisinde küçük yaralanmaları olan yolcularına 10 bin dolar (yaklaşık 324 bin TL) ödemeyi; daha ciddi sağlık sorunu yaşayanlara 25 bin dolar (yaklaşık 810 bin TL) ödemeyi ve özel ihtiyaçları için görüşmeler yürütmeyi önerdi.

KAÇ KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK?

Singapur Havayolları, kaç kişinin ödemeye hak kazanacağına ilişkin daha fazla bilgi talebine ise cevap vermedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: BBC
Apple yeni hesap makinesi makinesi uygulamasını tanıttı! Apple Pencil sayesinde yazarak toplama çıkarma mümkünAFAD ve Kandilli duyurdu: Ege Denizi'nde deprem: İşte ilk veriler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yemen açıklarındaki tekne kazası: En az 49 göçmen öldü, 140 kişi kayıp - DünyaYemen açıklarındaki tekne kazası: En az 49 göçmen öldü, 140 kişi kayıpUkrayna'da iki yerleşim yeri düştü! Rusya'da ilk açıklama geldi - DünyaUkrayna'da iki yerleşim yeri düştü!Endonezya'da kaybolan bir kadın 5 metrelik piton yılanın midesinde bulundu! - DünyaKaybolan kadın yılanın midesinde bulundu!Açıklamalar art arda geldi: Hamas ve Netanyahu'dan ateşkes kararı! - DünyaHamas ve Netanyahu'dan ateşkes kararı!Netanyahu'nun pabucu dama atıldı! ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail muhalefet liderleri Gantz ve Lapid ile görüştü! - DünyaABD Netanyahu'nun pabucunu dama atıyor!2 Fransız uzay üssüne girmeye çalıştı, biri hayatını kaybetti - Dünya2 Fransız uzay üssüne girmeye çalıştı, biri hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...