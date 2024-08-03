Heniyye'nin 'oda değiştirme' ihtimalini bile düşünmüşler! Suikasta dair çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Heniyye'nin suikasta uğradığı konutta 3 farklı odada daha bomba düzeneği bulunduğu iddia edildi. Hamas liderinin oda değiştirme ihtimaline karşılık konulan patlayıcıların uzaktan kumandalı mandala bağlı olduğu öne sürüldü. Öte yandan İran köstebek operasyonunu sürdürürken işbirlikçilerin hala İran sınırları içinde olduğu düşünülüyor.

Heniyye suikastı sonrası Tahran karıştı! Çok sayıda tutuklama var

Heniyye suikastı sonrası Tahran karıştı! Çok sayıda tutuklama var

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da 31 Temmuz gecesi suikastında yeni ayrıntılara ulaşıldı. İran’da savaş gazileri için tahsis edilen ve “Gaziler Evi” olarak adlandırılan konutun aynı katında farklı bir güvenlik açığının istismar edildiğini gösteren olayda, aktif edilmemiş patlayıcı maddeler, Haniye’nin oda değiştirme ihtimaline göre alınan bir plan silsilesinin parçası olarak değerlendiriliyor. Üç farklı odada yerleşik halde bulunan söz konusu patlayıcıların,uzaktan kumandalı mandala bağlı olduğu iddia edildi.

REİSİ'NİN CENAZESİNDE HEDEFMİŞ

Diğer yandan, 31 Temmuz gecesi saat 02.00 sıralarında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin, 70 gün önce İran’daki bir başka suikasttan kıl payı kurtulduğu öne sürüldü.

Hamas liderini hedefe koyan kişi ya da devletlerin, Reisi'nin cenazesi sırasında İsmail Haniye'ye suikast yapma planını devreye soktuğu, ancak cenaze merasimi sırasındaki büyük kalabalığın varlığı nedeniyle başarısız olma ihtimalini göz önünde tutarak değiştirdikleri öğrenildi.

İRAN'DA KÖSTEBEK OPERASYONU

Patlayıcıyı Haniye'nin odasına yerleştirmesi aşamasında İranlı bazı güvenlik ajanlarının doğrudan ya da dolaylı olarak olayda rol aldıkları iddia edildi.

Suikast operasyonunda, Devrim Muhafızları içerisinde yer alan ve üst düzey İranlı yetkililerin güvenliğinden sorumlu olan “Ensar El Mehdi” adlı birimdeki bu kişilerin kullanıldığı ileri sürülüyor.

Bu iddia, soruşturmayı derinleştiren İran makamlarının elinde bulunan saldırının merkezindeki binanın güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdığı, söz konusu güvenlik kamera görüntülerine göre, halihazırda “kuşkulu” sıfatıyla soruşturma altında tutulan bu kişilerin birkaç dakika içinde birkaç odaya ellerinde cisim ile girip çıktıkları görüldüğü belirtiliyor.

SUİKASTI DÜZENLEYEN HÜCRE HALA İRAN SINIRLARI İÇİNDE

Kanlı suikastı gerçekleştiren hücre ile o hücreye yardım yataklık eden İran derinliğindeki “köstebek” olarak adlandırılan işbirlikçilerin hala İran sınırları içinde olduğu düşünülüyor.

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Öte yandan, ‘misafir’ olarak topraklarında bulunan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin ölümünün ardından harekete geçen İran, kanlı saldırı ile ilgili olayın bir güvenlik ihlali teşkil edip etmediğini gösterecek fikirler üretmek üzere geniş çaplı bir çalışma grubu oluşturdu.