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Her 5 İsrailliden 1'i ülkeyi terk etmek istiyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Her 5 İsrailliden 1&#039;i ülkeyi terk etmek istiyor!

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Reichman Üniversitesi Özgürlük ve Sorumluluk Enstitüsü tarafından yapılan ve dün Yedioth Ahronoth tarafından yayınlanan anketin sonuçlarına göre, İsrail nüfusunun beşte biri ülkeyi terk etmeyi düşünüyor.

Reichman Üniversitesi Özgürlük ve Sorumluluk Enstitüsü tarafından yapılan ve dün Yedioth Ahronoth tarafından yayınlanan anketin sonuçlarına göre, İsrail nüfusunun beşte biri ülkeyi terk etmeyi düşünüyor.

Anket verilerine göre her 10 İsrailliden 6'sından fazlası İsrail'in bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna inanıyor. Devletin varlığına yönelik en büyük tehdidin ne olduğu sorulduğunda, farklılıklar net: sağ görüşlüler için 'İran, terör örgütleri ve nüfusun bölünmesi' iken, merkezciler ve solcular için en büyük tehditler 'siyasi liderlerin kalitesi (yani Netanyahu ve hükümeti), nüfusun bölünmesi, İran ve terör örgütleri' olarak ortaya çıkıyor.

Anketi hazırlayanlar tarafından sorulan "Hamas İsrail'e saldırılarını başlattığından beri geceleri rahat uyuyor musunuz?" sorusuna 10 katılımcıdan yedisi daha endişeli olduklarını söyledi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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