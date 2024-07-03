Herkes 4 gün derken onlar 6 güne çıkardı! Yunanistan'da mesai isyanı

Dünya mesai saatlerini düşürmeye yönelik uygulamaları eyleme dökerken Yunanistan hükümeti mesaiyi altı güne çıkardı. Başbakan Miçotakis'in de onay verdiği karar pazartesi günü uygulamaya konacak. Çalışanlara iki seçenek sunulurken yüzde 40 ek ücret de öneriler arasında.

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Avrupa, 4 gün çalışma metodu konuşulurken Yunanistan karşıt bir kararla gündeme geldi. Yunanistan'da hükümet, üretkenliği artırmayı amaçlayan alışılmadık bir adımla bundan böyle mesaiyi beş günden altı güne çıkarma kararı alındığını açıkladı.

Bir zamanlar kıtanın en kötü mali krizinin kalbinde yer alan ülkenin, haftada 48 saat mesai uygulaması getirmesi tepki çekti.

ÖZEL İŞLETMELER İÇİN GEÇERLİ

Sendikalar tarafından "barbarca" olarak nitelendirilen yeni uygulama, pazartesi gününden itibaren yürürlüğe giriyor.

Kamu görevlileri sendikası Adedy'nin yürütme kurulu üyesi Akis Sotiropoulos, "Neredeyse diğer tüm medeni ülkeler dört günlük çalışma haftası uygularken, Yunanistan tam tersini yapmaya karar veriyor" eleştirisinde bulundu.

Yetkililer, altı günlük planın yalnızca 7/24 hizmet sağlayan özel işletmeler için geçerli olacağını belirtti.

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İKİ SEÇENEK SUNULDU

Uzatılmış çalışma haftası kapsamında çalışanlar, günlük ücretlerine eklenen yüzde 40 oranında ek ücret alacak.

Altıncı gün 8 saatlik bir vardiyada çalışmak istemeyenler, beş gün boyunca mesailerine her gün 2 saat ekleyerek saatleri tamamlayabilecek.

Hükümet, her iki seçeneğin de çalışanlara ek mesai ücreti ödenmemesi sorununu ve yaygın olan kayıt dışı çalışma sorununu çözeceğini iddia ediyor.

BAŞBAKANDAN KARARA ONAY

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hükümeti ise, kararın azalan nüfus ve kalifiye iş gücü eksikliği gibi riskler nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor.

Miçotakis, Yunan parlamentosu yasayı onaylamadan önce, "Bu yasanın özü işçi dostudur, derinden büyüme odaklıdır. Ve Yunanistan'ı Avrupa'nın geri kalanıyla aynı çizgiye getirecektir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl çıkarılan daha geniş bir iş kanunları setinin parçası olan yasayı duyurmadan önce Miçotakis, öngörülen demografik değişimi "zaman ayarlı bir bomba" olarak tanımladı.

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YUNANİSTAN'DA GÖÇ DALGASI

Eşi benzeri görülmemiş bir göçle, 2009 sonlarında patlak veren yaklaşık on yıllık ekonomik krizden bu yana yaklaşık 500 bin genç eğitimli Yunan vatandaşının göç ettiği tahmin ediliyor.

Belçika, 2022'de çalışanlara çalışma haftalarını beş yerine dört güne yayma hakkı vermek için yasa çıkardı. İngiltere, Almanya, Japonya, Güney Afrika ve Kanada gibi ülkelerde de çalışma günlerinin azaltılması için pilot programlar yürütüldü.