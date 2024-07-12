Heyelan otobüsleri nehre sürükledi! Onlarca kişi kayıp

Nepal'de şiddetli sağanakların ardından meydana gelen heyelanda iki otobüs nehre sürüklendi. Atlamayı başaran 3 kişi kurtuldu, 62 kişi ise kayboldu.

Güney Asya ülkesi Nepal'de etkili olan şiddetli sağanak sel ve heyelana neden oldu, iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, başkent Katmandu'dan Gaur'a giden ve 41 kişinin bulunduğu otobüs toprak kayması sonucunda nehre yuvarlandı, 3 kişi otobüsten atlayarak kurtuldu.

Katmandu'ya doğru seyir halindeki 24 kişilik bir başka otobüs de aynı sebeple nehre yuvarlandı, kaybolan toplam 62 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA

Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kazadan duyduğu üzüntüyü ifade ederek kayıp yolcuların bulunması için ilgili kurumlara talimat verdiğini bildirdi.