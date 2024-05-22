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Hindistan'da yolcu uçağı flamingo sürüsüne çarptı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Hindistan&#039;da yolcu uçağı flamingo sürüsüne çarptı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Mumbai kentinde Emirates Hava Yollarına ait uçak, flamingo sürüsüne çarptı. 36 kuşun öldüğü, uçağın ise hafif hasar aldığı açıklandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer flamingo sürüsüne çarpan Emirates Hava Yollarına ait yolcu uçağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

310 YOLCUSU VARDI

Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde meydana gelen kazada 36 flamingonun öldüğü belirtildi. Öte yandan kazada "hafif hasar" alan uçağın 310 yolcusuyla güvenli şekilde iniş yaptığı kaydedildi.

NASIL MEYDANA GELDİ?

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, çevre uzmanları bölgede yapılan elektrik hatlarının kuşların yönlerini kaybetmesine yol açtığını ve kazanın bu sebeple meydana geldiğini öne sürdü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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