Hürmüz Boğazı için yeni hamle! İran süreyi kısalttı, topu ABD'ye attı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin şartlarına verdiği cevapları 'uygulanamaz' bulduklarını belirtti ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik planın süresini 7 günden 2 güne indirdiklerini açıkladı.

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İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslarda anlaşmazlık sürüyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin Tahran yönetiminin şartlarına verdiği cevapların uygulanabilir olmadığını belirterek Washington yönetiminin bazı şartların yerine getirilmesini ileri bir tarihe ertelemesine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin hazırladıkları planın uygulama süresini 7 günden 2 güne indirdiklerini açıkladı. Bu konuda özellikle Katar ve Pakistan üzerinden arabulucularla görüşmeler yürüttüklerini belirten Garibabadi, planın 2 gün içinde hayata geçirilebileceğini ifade etti.

İran'ın diplomatik yükümlülüklerini yerine getirme iradesini ortaya koyduğunu savunan Garibabadi, bundan sonraki süreçte Washington yönetiminin somut adım atması gerektiğini söyledi.

ABD'Yİ ZAMAN KAZANMAKLA SUÇLADI

ABD'nin İran'ın bazı şartlarının uygulanmasını geleceğe ertelemesinin uzlaşma ihtimalini ortadan kaldırdığını belirten Garibabadi, Washington yönetiminin diplomasiyi kötüye kullanarak zaman kazanmaya ve yeniden saldırı için zemin hazırlamaya çalışabileceğini öne sürdü.

Garibabadi, herhangi bir anlaşmaya varılabilmesi için ABD'nin öncelikle İran'ın tüm şartlarının yerine getirileceğine ilişkin gerekli güvenceleri vermesi gerektiğini kaydetti.

NÜKLEER TESİSLER İÇİN UAEA ŞARTI

İran'daki nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesine ilişkin soruyu da cevaplayan Garibabadi, savaş kalıcı olarak sona erene ve İran'ın şartları yerine getirilene kadar ajansın tesislere erişimine izin verilmeyeceğini bildirdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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