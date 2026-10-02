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Dünya

Hürmüz'de gerilim tırmandı! Boğazdan çıkan tanker mühimmatla vuruldu

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Hürmüz'de gerilim tırmandı! Boğazdan çıkan tanker mühimmatla vuruldu
Başlık ResmiHürmüz'de gerilim tırmandı! Boğazdan çıkan tanker mühimmatla vuruldu

Hürmüz Boğazı’ndan çıkmaya çalışan bir petrol tankeri, kaynağı henüz belirlenemeyen mühimmatla vuruldu. Tankerde yangın çıktı, yaralanan olmadığı öğrenildi.

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İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.

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Hürmüz'de gemi vuruldu! Can kaybı var

UKMTO yazılı açıklamayla, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaparken kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna dair bir gemi kaptanından gelen ihbar aldığını bildirdi.

VURULAN TANKER ALEV ALDI

Vurulan tankerde küçük bir yangın çıktığı belirtilirken mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ve geminin seyrine devam ettiği ifade edildi.

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ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Ticari gemilerin geçişlerini kolaylaştırdık

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlayan İran, boğazdan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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