Hürmüz'de gerilim tırmandı! Boğazdan çıkan tanker mühimmatla vuruldu
Hürmüz Boğazı’ndan çıkmaya çalışan bir petrol tankeri, kaynağı henüz belirlenemeyen mühimmatla vuruldu. Tankerde yangın çıktı, yaralanan olmadığı öğrenildi.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada kaynağı bilinmeyen mühimmatla vurulduğunu duyurdu.
Hürmüz'de gemi vuruldu! Can kaybı var
UKMTO yazılı açıklamayla, bir petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan çıkış yaparken kaynağı belirsiz bir mühimmatla vurulduğuna dair bir gemi kaptanından gelen ihbar aldığını bildirdi.
VURULAN TANKER ALEV ALDI
Vurulan tankerde küçük bir yangın çıktığı belirtilirken mürettebattan yaralanan ya da ölen olmadığı ve geminin seyrine devam ettiği ifade edildi.
ABD'den Hürmüz Boğazı açıklaması: Ticari gemilerin geçişlerini kolaylaştırdık
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlayan İran, boğazdan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.