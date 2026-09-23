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Dünya

Hürmüz'de gemi vuruldu! Can kaybı var

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Hürmüz'de gemi vuruldu! Can kaybı var
Başlık ResmiHürmüzde gemi vuruldu! Can kaybı artıyor

Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemi vuruldu. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), olayın ardından bölgede güvenlik uyarısı yayımladı.

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Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir kargo gemisi henüz kaynağı belirlenemeyen bir cisimle vuruldu.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), geminin güvenlik sorumlusundan olayla ilgili ihbar aldıklarını açıkladı.

Hürmüzde gemi vuruldu! Can kaybı var
Başlık ResmiHürmüzde gemi vuruldu! Can kaybı var

GEMİ ALEV ALDI, SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI

UKMTO'nun açıklamasına göre saldırının ardından kargo gemisinde yangın çıktı ve gemi kontrolsüz şekilde sürüklenmeye başladı.

Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir kargo gemisinin şirket güvenlik sorumlusu, geminin kaynağı bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu bildirdi. Gemi yanıyor ve sürükleniyor."

İran, daha önce de Hürmüz Boğazı'ndan "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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