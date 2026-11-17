Irak Bakanlar Kurulu, 12 yıl aradan sonra Türkiye'ye uzanan boru hattından petrol sevkiyatının yeniden başlamasıyla hattın geliştirilmesine yönelik tavsiyeyi onayladı. Günlük 120 bin varil kapasiteyle başlayan sevkiyatın aşamalı olarak 500 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

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Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye'ye uzanan petrol boru hattının düzenlenerek geliştirilmesine yönelik tavsiyeyi onayladı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, karar, Başbakan Ali ez-Zeydi başkanlığında ülkenin güneyindeki Necef vilayetinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında alındı.

Toplantıda, Irak-Türkiye petrol boru hattının düzenlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin tavsiye kabul edildi. Ancak yapılması planlanan teknik çalışmaların kapsamı ve detayları hakkında bilgi verilmedi.

SEVKİYAT 12 YIL SONRA YENİDEN BAŞLADI

Irak Petrol Bakanlığı, sabah saatlerinde gerçekleştirilen teknik ve operasyonel testlerin tamamlanmasının ardından eski boru hattı üzerinden ihracat amaçlı ham petrol sevkiyatının 12 yıl aradan sonra yeniden başladığını duyurmuştu.

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, sevkiyatın günlük 120 bin varil kapasiteyle başladığını, bu miktarın aşamalı olarak 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Hedeflenen kapasiteye ne zaman ulaşılacağına ilişkin ise henüz takvim belirlenmedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA ALTERNATİF GÜZERGAH

Irak'ın kuzeyindeki Kerkük petrol sahalarını Türkiye'nin güneyindeki Ceyhan Limanı'na bağlayan boru hattı, ham petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeden dünya pazarlarına ulaştırılmasına imkan sağlıyor.

Türkiye ile Irak arasında inşa edilen hattın faaliyetleri, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle durmuştu.

Hattın yeniden faaliyete geçmesi, Irak'ın petrol ihracat güzergahlarını çeşitlendirmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinde yaşanabilecek aksaklıklardan kaynaklanan riskleri azaltması açısından stratejik önem taşıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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