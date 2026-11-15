Irak'ta silahlı gruba bir hafta süre! Askeri müdahale kapıda

Irak'ta petrol kaçakçılığı iddiaları, hükümet ile silahlı gruplar arasında yeni bir krize yol açtı. Başbakan Ali Zeydi, Babil vilayetindeki Curf el-Sahr bölgesinin kontrolünün devlete devredilmesi için Kataib Hizbullah'a bir hafta süre verdi. Talebin karşılanmaması halinde askeri müdahale seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtildi.

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Irak'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında gerilimi tırmandırabilecek bir gelişme yaşandı. Başbakan Ali Zeydi, Babil vilayetinin kuzeyinde bulunan Curf el-Sahr bölgesinin güvenlik ve askeri kontrolünün devlete devredilmesi için Kataib Hizbullah'a bir hafta süre tanıdı.

Irak basınında hükümet ve siyasi kaynaklara dayandırılan haberlere göre Zeydi, bölgenin kontrolünün tamamen devlet güçlerine bırakılması için gelecek hafta sonuna kadar süre verdi. Başbakanın, talebin karşılanmaması halinde askeri müdahaleye başvurulabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

TERÖRLE MÜCADELE BİRLİĞİ DEVREYE GİREBİLİR

Arabuluculuk girişimlerinden sonuç alınamaması halinde Irak Terörle Mücadele Birimi'ne bağlı özel birliklerin bölgede görevlendirilmesinin planlandığı öne sürüldü.

Zeydi'nin arabuluculara, hükümetin kararlarına karşı çıkan tarafların terörle mücadele yasası da dahil olmak üzere hukuk çerçevesinde işlem göreceğini bildirdiği belirtildi. Başbakanın olası bir operasyon için yargı kurumlarından destek aldığı aktarılırken, arabulucuların ise silahlı çatışma ihtimalinden endişe ederek askeri müdahalenin önüne geçmeye çalıştığı kaydedildi.

PETROL KAÇAKÇILIĞI İDDİALARI GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Hükümetin müdahale planının arkasında, Curf el-Sahr bölgesinden petrol ve petrol ürünlerinin kaçakçılığına ilişkin hazırlanan raporun bulunduğu belirtildi. Soruşturmayı yürüten komisyonun bölgedeki bazı noktalara girişinin engellenmesi de gerilimi artıran gelişmeler arasında gösterildi.

Başbakan Zeydi, komisyonun raporunu teslim almasının ardından kaçakçılığa karıştığı belirtilen kişilerin yargıya sevk edilmesi talimatını verdi. Soruşturma kapsamında vilayet emniyet müdürlüğü, istihbarat, ulusal güvenlik, Haşdi Şabi, enerji polisi ve petrol boru hatları şirketinden yetkililerin de aralarında bulunduğu 9 üst düzey isim görevden alındı.

Öte yandan federal polis güçlerinin bölgede konuşlandırılması ve giriş-çıkış noktalarındaki denetimlerin sıkılaştırılması yönünde talimat verildi. Güvenlik birliklerinin en üst alarm seviyesi olan "C" durumuna geçirildiği ve Curf el-Sahr yönünde askeri hareketlilik yaşandığı bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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