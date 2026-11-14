Irak'ta petrol kaçakçılığı operasyonu! 5 üst düzey yetkili görevden alındı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Babil vilayetindeki Curf es-Sahar bölgesinde ortaya atılan petrol kaçakçılığı iddiaları üzerine harekete geçti. Soruşturma kapsamında aralarında Babil Polis Müdürü'nün de bulunduğu 5 üst düzey güvenlik yetkilisi görevden alınırken, kaçakçılığa karışanların yargıya sevk edilmesi talimatı verildi.

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Irak'ta petrol kaçakçılığı iddiaları üzerine üst düzey güvenlik yetkililerine yönelik görevden alma kararı geldi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Babil vilayetindeki Curf es-Sahar bölgesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik ve idari yetkiliyi görevden aldı. Irak Başbakanı Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan'ın yazılı açıklamasına göre Zeydi, petrol kaçakçılığına karıştığı belirlenen kişilerin yargı önüne çıkarılması talimatını da verdi.

Görevden alınan isimler arasında Babil Polis Müdürü, Kuzey Babil Polis Müdürü, İçişleri Bakanlığına bağlı Babil İstihbarat ve Terörle Mücadele Müdürü, Babil Ulusal Güvenlik Müdürü ile Babil Vilayeti İstihbarat ve Güvenlik Müdürü bulunuyor.

RAPORLAR ETKİLİ OLDU

Soruşturma kapsamında üst düzey bir hükümet komisyonu da Curf es-Sahar bölgesine gönderilerek incelemelerde bulundu. Komisyonun harekete geçirilmesinde, güvenlik birimlerinin bölgedeki petrol boru hatlarından yasa dışı yollarla petrol ürünleri çekildiğine ilişkin raporlarının etkili olduğu belirtildi.

Söz konusu raporlarda, kaçakçılık faaliyetlerinde tankerlerin kullanıldığı, bazı noktaların ise petrol ürünlerinin taşınması ve depolanması için kullanılmış olabileceği yönündeki şüphelere yer verildi.

VALİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Babil Valisi Ali Turki el-Cemali, bölgede petrol kaçakçılığı yapıldığı yönündeki iddiaları kabul etmemişti. Cemali, güvenlik raporlarında şüpheli olarak gösterilen noktanın, güvenlik güçlerine ait araçların yakıt ihtiyacını karşılamak için kullanılan eski bir akaryakıt istasyonu olduğunu savunmuştu.

Şii Asayib Ehlilhak Hareketi'ne bağlı olan Cemali, açıklamalarının ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Başbakan Zeydi'nin talimatıyla ağustos ayında oluşturulan başka bir hükümet komisyonu da Curf es-Sahar'ı ziyaret ederek güvenlik, kamu hizmetleri ve tarımsal faaliyetlere ilişkin incelemelerde bulunmuştu.

CURF ES-SAHAR'DA SIKI GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Irak'ın Babil vilayetinde bulunan Curf es-Sahar bölgesinde, başta Irak Hizbullahı olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesislerin, silah depolarının ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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