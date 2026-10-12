Suudi Arabistan'da Husiler tarafından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı saldırıda terminale isabet eden füze büyük bir patlamaya yol açarken, panik içinde kaçışan yolcuların üzerine tavandan parçalar düştüğü görüldü. Saldırının ardından havalimanındaki operasyonların durdurulması kararının uzatıldığı duyuruldu. Saldırılarda şimdiye kadar 14 kişinin hayatını kaybettiği, 309 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

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Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad yakınlarındaki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. En az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 kişinin yaralandığı olay yolcular arasında büyük paniğe neden olurken, dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Son saldırı, Husilerin Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na önceki gün gerçekleştirdiği ve 13 kişinin ölümüne, 309 kişinin yaralanmasına neden olan balistik füze saldırısının ardından geldi. Böylelikle 24 saat içinde ikinci kez gerçekleştirilen saldırılarda ölü sayısı 14'e yükselirken, 309 kişinin yaralandığı bildirildi.

Husiler dehşeti yaşattı! Kral Halid Havalimanı'ndaki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

TAVANDAN KOPAN PARÇALAR ÜZERLERİNE DÜŞTÜ

Füzenin terminale isabet etmesiyle yaşanan patlama, yolculara korku dolu anlar yaşatırken görüntülerde, insanların kaçıştığı ve tavandan kopan parçaların üzerlerine düştüğü anlar yer aldı.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), saldırının ardından Kral Halid Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonların durdurulması kararının uzatıldığını duyurdu. Açıklamada, havalimanındaki tesislerin güvenliğinin ve operasyonel hazırlık durumunun ilgili makamlarla koordinasyon içinde incelenmesi için gerekli çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Husiler dehşeti yaşattı! Kral Halid Havalimanı'ndaki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

BİR HAFTADA BEŞ HAVALİMANINA 10 SALDIRI

GACA, daha önce yaptığı açıklamada, havalimanını hedef alan saldırıda Pakistan uyruklu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını bildirmişti. Suudi Arabistan'da son bir hafta içinde beş havalimanına yönelik gerçekleştirilen 10 saldırıda ise 19 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Kral Halid Uluslararası Havalimanı, saldırılarda en sık hedef alınan tesis olarak öne çıkıyor.

DÖRT ÜLKEDEN SERT KINAMA

Saldırılara Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan da tepki geldi. Dört ülkenin Dışişleri Bakanlıkları tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırıları kınandı.

Husiler dehşeti yaşattı! Kral Halid Havalimanı'ndaki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Açıklamada, sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, sivil altyapı ile tesislerin zarar görmesine neden olan saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Söz konusu eylemlerin Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir ihlal oluşturduğu belirtilerek ülkenin güvenliğine, istikrarına ve sivillerin emniyetine doğrudan tehdit meydana getirdiği ifade edildi. Dört ülke, saldırıların hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyeceğini ve kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Yemen'de hükümet güçleriyle çatışan İran destekli Husiler, son dönemde Suudi Arabistan'ı balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor. Ülkede, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından başlayan iç savaş devam ediyor. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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