Husilerden Suudi Arabistan'a balistik füze! Akıbeti belli oldu

Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt kentine doğru fırlatılan balistik füze hava savunma sistemleri tarafından engellendi. Saldırıda can kaybı, yaralanma veya maddi hasar yaşanmadığı bildirildi.

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Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürerken yeni bir füze saldırısı girişimi yaşandı. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Hamis Muşayt şehrine doğru balistik füze fırlattığını açıkladı.

El-Maliki, füzenin Suudi Arabistan hava savunma sistemlerinin müdahalesiyle engellendiğini bildirdi. Saldırı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, maddi hasar da meydana gelmediği belirtildi.

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SUUDİ VE MISIRLI BAKANLARDAN GÖRÜŞME

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ile Mısırlı mevkidaşı Badr Abdelatty arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan kaynaklarına göre görüşmede, başta Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz olmak üzere bölgedeki denizcilik güzergahlarının güvenliği ve seyrüsefer serbestisine ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede ayrıca tarafların çeşitli alanlardaki iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımları değerlendirdiği kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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