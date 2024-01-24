İki alışveriş merkezi alevlere teslim! Helikopterler devreye girdi

24 Ocak 2024 17:42 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 18:02

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da alışveriş merkezleri alevlere teslim oldu. Çıkan yangınlarda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

ALEVLERE HELİKOPTERLER MÜDAHALE ETTİ

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a bağlı Yeni Belgrad (Novi Beograd) Belediyesindeki Çin Alışveriş Merkezi’nde yerel saatle 07.00 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye 76 itfaiyeci ve 25 itfaiye aracı gönderilirken, alevler yanıcı maddelerin etkisiyle hızlı bir şekilde büyüdü.

Yüksek sıcaklığın itfaiye ekiplerinin müdahalesini zorlaştırması nedeniyle yangını söndürmek için 3 helikopter görevlendirildi. Sırp yetkililer, şehir merkezindeki bir yangına ilk kez helikopterle müdahale etmek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Binadan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangın sırasında küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. Polis, güvenlik gerekçesiyle bölgeyi tahliye etti.

CAN KAYBI YOK

Çinli satıcılara ait dükkanların yer aldığı alışveriş merkezinde çıkan yangın, yaklaşık 3,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Çin'in Belgrad Büyükelçisi Li Ming olay yerini ziyaret ederek hızlı müdahaleden dolayı Sırp yetkililere teşekkür etti.

Çin Alışveriş Merkezi’nde 2021'de çıkan yangında da 4 bin metrekarelik alan kül olmuştu.

BİR YANGIN DA BOSNA HERSEK'TE

Öte yandan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan bir alışveriş merkezinin ilk katında da sabah saatlerinde yangın çıktı.

Saraybosna Kantonu İtfaiye Ekiplerinin, binadaki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, yangının üst katlara sıçramasının önlendiği belirtildi.

Yangının çıkış sebebi henüz bilinmezken, ilk incelemelere göre ölü ve yaralının olmadığı ancak hasar meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.