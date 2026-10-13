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İki eline bıçak bağlayıp dehşet saçtı! Alışveriş merkezinde çok sayıda yaralı var

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İki eline bıçak bağlayıp dehşet saçtı! Alışveriş merkezinde çok sayıda yaralı var
Başlık Resmiİki eline bıçak bağlayıp dehşet saçtı! Alışveriş merkezinde çok sayıda yaralı var

Güney Kore'nin Incheon kentinde alışveriş merkezinde yaşanan bıçaklı saldırıda 8 kişi yaralandı. İki eline sabitlediği bıçaklarla yürüyen merdivende müşterilere saldıran 60'lı yaşlarındaki şüpheli, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralılardan birinin kalbinin durduğu, diğer 7 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

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Güney Kore'de güpegündüz bir alışveriş merkezine giren saldırgan, iki eline bağladığı bıçaklarla müşterilere dehşeti yaşattı.

İKİ ELİNE BIÇAK BAĞLAYIP MÜŞTERİLERE SALDIRDI

Incheon Namdong Polis Merkezinin açıklamasına göre 60'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek şüpheli, alışveriş merkezinde yürüyen merdivenle katlar arasında ilerlediği sırada çevresindekilere bıçakla saldırdı.

İki eline bıçak bağlayıp dehşet saçtı! Alışveriş merkezinde çok sayıda yaralı var
Başlık Resmiİki eline bıçak bağlayıp dehşet saçtı! Alışveriş merkezinde çok sayıda yaralı var

Görgü tanıkları, saldırganın her iki eline de bıçakları sabitlediğini anlattı.

Şüphelinin Homeplus mağazasının bulunduğu ikinci bodrum kattan başlayarak diğer mağazaların yer aldığı ikinci kata kadar ilerlediği görüldü.

8 KİŞİ YARALANDI! BİRİNİN KALBİ DURDU

Saldırıda 8 müşteri yaralandı.

Güney Kore basınında yer alan ilk bilgilere göre yaralılardan birinin kalbi durdu. Diğer 7 kişi ise tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen acil yardım ekipleri, çok sayıda kişinin etkilenmiş olabileceği ihtimali üzerine alışveriş merkezinin birinci katında acil tıbbi müdahale alanı oluşturdu.

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SALDIRGANI MÜŞTERİLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Saldırı sırasında alışveriş merkezinde bulunan müşteriler, şüpheliye müdahale ederek etkisiz hale getirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 60'lı yaşlarındaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Polis, saldırının nedenini ve olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla şüphelinin, mağaza müşterilerinin ve görgü tanıklarının ifadelerini almaya başladı.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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