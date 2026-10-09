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İki günde ikinci İHA saldırısı! Yandex'in veri merkezinde faaliyetler durdu

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İki günde ikinci İHA saldırısı! Yandex'in veri merkezinde faaliyetler durdu
Başlık Resmiİki günde ikinci İHA saldırısı! Yandex'in veri merkezinde faaliyetler durdu

Rus teknoloji ve yapay zeka şirketi Yandex, Rusya'nın Kaluga bölgesindeki veri merkezinde bulunan bazı modüllerin insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu tamamen devre dışı kaldığını duyurdu. Bu, Yandex'e yönelik iki günde 2'nci saldırı oldu.

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Rus teknoloji ve yapay zeka şirketi Yandex tarafından yapılan açıklamada, Kaluga bölgesindeki veri merkezinin İHA saldırısına uğradığı ifade edildi.

İki günde ikinci İHA saldırısı! Yandex'in veri merkezinde faaliyetler durdu
Başlık Resmiİki günde ikinci İHA saldırısı! Yandex'in veri merkezinde faaliyetler durdu

Saldırı sonucu merkezde birkaç modülün tamamen devre dışı kaldığı belirtildi. Şirketin bazı hizmetlerinde aksamalar yaşanabileceği, hasarın boyutunun değerlendirildiği kaydedildi. Saldırıda can kaybı olmadığı, personel güvenliğinin en büyük öncelik olduğunu vurgulandı.

YANDEX'E İKİ GÜN İÇİNDE 2'NCİ SALDIRI

Yandex dün Ryazan bölgesinde bulunan Sasovo'daki Yandex veri merkezinde insansız hava aracı saldırısı sonucu yangın çıktığını, altyapıda hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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