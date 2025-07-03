İlk kez Rusya tarafından tanındılar! Taliban hükümeti için kritik gelişme

Rusya, Taliban yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu.

Rusya, Afganistan’ın yeni büyükelçisinin güven mektubunu kabul ettiğini duyurarak Taliban yönetimini resmen tanıyan ilk ülke oldu.

"İŞ BİRLİKLERİ İVME KAZANACAK"

Reuters'dan edinilen bilgilere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Afganistan İslam Emirliği hükümetinin resmi olarak tanınması yönündeki bu adımın, ülkelerimiz arasında çeşitli alanlarda verimli ikili iş birliğinin gelişmesine ivme kazandıracağına inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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