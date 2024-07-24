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İlk seçim mitingini yaptı! Kamala Harris'ten Biden'a teşekkür, Trump'a eleştiri

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Abd Başkanlık Seçimleri, Kamala Harris, Demokrat Parti, Haber

Dünya Haberleri

ABD Başkanı Joe Biden'ın yarıştan çekilmesiyle Demokratların adayı haline gelen Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk seçim kampanyası mitinginde 5 Kasım'da yapılacak seçimleri kazanma sözü verdi.

5 Kasım'daki ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların en güçlü adayı haline gelen Kamala Harris, Wisconsin eyaletinde ilk seçim mitingini yaptı.

Kendisini aday gösterdiği için ABD Başkanı Biden'a teşekkür eden Harris, bu güveni boşa çıkarmayacağını söyledi. Harris, Donald Trump'ı yenerek seçimi kazanacağını söyledi.

"TRUMP ÜLKEMİZİ GERİ GÖTÜRMEK İSTİYOR"

Wisconsin'in başkanlık seçimlerindeki kritik eyaletlerden biri olduğunu hatırlatan Harris, önce Wisconsin'de sonra da diğer eyaletlerde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ı mağlup edeceklerine inandığını belirtti. 

İlk seçim mitingini yaptı! Kamala Harris'ten Biden'a teşekkür, Trump'a eleştiri - 1. Resim

"Bizim mücadelemiz gelecek içindir, mücadelemiz özgürlük içindir. Donald Trump ise ülkemizi geri götürmek istiyor" diye konuşan Harris, ekonomiden sosyal alanlara birçok başlıkta Demokrat ilkeleri savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

"BUNUN İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Amerikan değerleri için Trump'la mücadele etmeye hazır olduğunu dile getiren Harris, bunun için tüm Demokratları bir çatı altında toplayabilmesi gerektiğinin farkında olduğunu ve bunun için her şeyi yapacağını kaydetti.

Demokrat Parti'nin başkan adaylığını kazanabilmesi için gereken delege sayısına ulaştığını aktaran Harris, parti tabanına ve seçmenlere teşekkür etti.

Düzenleyen:  - Dünya
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