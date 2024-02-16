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    • Haberler > Dünya > İmran Han'ın partisi de açıkladı! Pakistan'da başbakan adayları belli oldu

    İmran Han'ın partisi de açıkladı! Pakistan'da başbakan adayları belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İmran Han&#039;ın partisi de açıkladı! Pakistan&#039;da başbakan adayları belli oldu
    Pakistan, Seçim, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Pakistan'da Şubat ayının sonunda yapılacak olan Ulusal Meclis oturumunda ülkenin 25'inci başbakanı seçilecek. İmran Han'ın partisi PTI Ömer Eyüp Han'ı aday olarak duyururken, koalisyon ise Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'i aday gösterdi.

    Son olarak 2018 yılında genel seçim düzenlenen Pakistan'da, geçtiğimiz günlerde yeni Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinin seçimi için sandık başına gidildi. Seçim sonuçlarına göre hiçbir parti iktidar olmak için salt çoğunluğu elde edemezken, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste bağımsız milletvekilleri 101 sandalye kazandı.

    Söz konusu 101 sandalyenin 93'ü Pakistan Adalet Hareketinin desteklediği bağımsız milletvekillerine ait olurken, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi PML-N 75, Bilaval Butto Zerdari'nin Eş Başkanlığını yaptığı PPP 54 ve MQM-P 17 sandalye kazandı.

    BAŞBAKAN ADAYLARI BELLİ OLDU

    Bu sonuçların ardından Pakistan, 25'inci başbakanını 22-29 Şubat arasında Ulusal Meclis oturumunda seçecek. Adaylar belli oldu. İmran Han'ın partisi PTI Ömer Eyüp Han'ı, koalisyon ise Şahbaz Şerif'i başbakan adayı olarak gösterdi.

    PTI Genel Sekreteri Ömer Eyüp Han, Pakistan'ı Ekim 1958'den Mart 1969'a kadar sıkıyönetim ile idare eden General Eyüp Han'ın torunu olarak biliniyor. Çeşitli hükümetlerde bakan olarak hizmet eden isim, eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navazdan (PML-N) dan 2013 yılında milletvekili seçilmişti.

    PML-N'nin liderliğindeki koalisyon ise Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif'i başbakan olarak aday göstereceklerini duyurmuştu.

    SEÇİM SONUÇLARINI REDDETTİLER

    PTI ile JUI-F, 8 Şubat seçimlerinde hile yapıldığı konusunda mutabık kaldıklarını ve seçim sonuçlarını reddettiklerini duyurdu. Seçim sonuçlarına karşı ülke genelinde protesto gösterisi düzenleneceği belirtildi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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