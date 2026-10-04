Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

İneklerin dili birdenbire maviye döndü! Korkutan salgın alarmı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İneklerin dili birdenbire maviye döndü! Korkutan salgın alarmı

İngiltere'deki çiftlikleri "mavi dil" salgını vurdu.

Koyun ve sığırlarda dilin mavileşmesine, baş bölgesinde şişmeye ve ağır vakalarda ölüme yol açabilen virüste vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı. 
 

İneklerin dili birdenbire maviye döndü! Korkutan salgın alarmı

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Afrika kökenli mavi dil, başta koyun ve sığırlar olmak üzere çiftlik hayvanlarını etkileyen viral bir hastalık. Virüs doğrudan hayvandan hayvana değil, küçük ısırıcı sinekler (midges) aracılığıyla taşınıyor.

Hastalığa yakalanan hayvanlarda yüksek ateş, ağız içinde yaralar, baş ve yüz bölgesinde şişlik ile topallık görülebiliyor. 

İneklerin dili birdenbire maviye döndü! Korkutan salgın alarmı

Ağır vakalarda dil şişerek ağızdan dışarı çıkabiliyor ve oksijen yetersizliği nedeniyle mavi-mor bir renk alabiliyor. Hastalık bazı hayvanlarda ölümle sonuçlanabiliyor.

İngiltere'deki mevcut salgından BTV-3 olarak adlandırılan mavi dil virüsü serotipi sorumlu. Ülkede ilk kez 2023 yılında tespit edilen virüs, insanlara bulaşmıyor ve gıda güvenliği açısından risk oluşturmuyor.

İneklerin dili birdenbire maviye döndü! Korkutan salgın alarmı

ÜÇ AYDA 2 BİN 201 VAKA

İngiltere Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığının (Defra) verilerine göre 1 Temmuz'da başlayan 2026-2027 mavi dil sezonunda şimdiye kadar 2 bin 201 vaka kaydedildi.

Vakaların 1.103'ü yalnızca eylül ayında ortaya çıktı. Böylece henüz üç ayı geride kalan mevcut sezon, vaka sayısında önceki üç sezonun toplamını aştı.

Defra'nın her bir "vaka"yı en az bir enfekte hayvanın bulunduğu işletme olarak kaydetmesi nedeniyle hastalığa yakalanan gerçek hayvan sayısının açıklanan rakamdan çok daha yüksek olabileceği duyurdu.

İneklerin dili birdenbire maviye döndü! Korkutan salgın alarmı

SİVRİSİNEK DEĞİL, ISIRICI SİNEKLER TAŞIYOR

Hastalığın yayılmasında küçük ısırıcı sinekler (midges) rol oynuyor. Mavi dil virüsünün BTV-3 olarak adlandırılan türü İngiltere'de ilk kez 2023 yılında tespit edildi.

Afrika kökenli virüs son 20 yılda Avrupa'da giderek daha geniş bir alana yayıldı. Bu yaz hastalık ilk kez İskoçya'ya da ulaştı ve ülkenin kuzeydoğusundaki Aberdeenshire bölgesine kadar ilerledi.

İneklerin dili birdenbire maviye döndü! Korkutan salgın alarmı

ÇİFTÇİLER "SÜREKLİ TEYAKKUZDA"

Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU) Başkan Yardımcısı Robyn Munt, salgın nedeniyle üreticilerin hayvanlarını sürekli kontrol etmek zorunda kaldığını söyledi.

Çiftçilerin hayvanlarını mavi dile karşı aşılatabildiğini belirten Munt, aşılara ulaşmanın ise talebe bağlı tedarik sistemi nedeniyle zorlaştığını ifade etti.

Munt, kuraklığın oluşturduğu mali yükün üzerine aşılama ve hastalanan hayvanların tedavi masraflarının da eklendiğini belirterek salgının çiftlikler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını söyledi.

İneklerin dili birdenbire maviye döndü! Korkutan salgın alarmı

UZMANLAR SICAKLIKLARA İŞARET ETTİ

Uzmanlara göre salgının yayılmasında artan sıcaklıklar önemli rol oynuyor. Virüsün bulaşma hızının çevre sıcaklığıyla doğrudan bağlantılı olduğu, daha ılıman kışlar ve sıcak yazların hastalığı taşıyan sineklerin daha kuzey bölgelerde yaşamasına imkan sağladığı ifade edildi.

Enerji ve İklim İstihbarat Birimi Kıdemli Analisti Tom Cantillon, İngiltere'nin birçok bölgesindeki sıcaklıkların virüsün taşıyıcı sineklerde gelişmesine uygun seviyelerde kaldığını dile getirdi:

"Bir zamanlar burada hayatta kalamayan zararlılar ve patojenler artık kendilerine yuva kurabiliyor. Bu durum yalnızca çiftçileri değil, tüm kamuoyunu derinden etkileyecek."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

İLGİLİ HABERLER
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.