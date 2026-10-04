İneklerin dili birdenbire maviye döndü! Korkutan salgın alarmı

ÜÇ AYDA 2 BİN 201 VAKA

İngiltere Çevre, Gıda ve Köyişleri Bakanlığının (Defra) verilerine göre 1 Temmuz'da başlayan 2026-2027 mavi dil sezonunda şimdiye kadar 2 bin 201 vaka kaydedildi.

Vakaların 1.103'ü yalnızca eylül ayında ortaya çıktı. Böylece henüz üç ayı geride kalan mevcut sezon, vaka sayısında önceki üç sezonun toplamını aştı.

Defra'nın her bir "vaka"yı en az bir enfekte hayvanın bulunduğu işletme olarak kaydetmesi nedeniyle hastalığa yakalanan gerçek hayvan sayısının açıklanan rakamdan çok daha yüksek olabileceği duyurdu.