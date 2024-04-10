İngiliz Bakan görevde! Cameron Trump'ı Ukrayna'yı desteklemeye ikna etmeye çalışıyor

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, politik bir strateji olarak ABD’nin silah yardımı kampanyalarını desteklemek üzerine ABD’de ikna çalışmalarını sürdürüyor.

Trump'ın Ukrayna'ya yardıma şüpheyle yaklaşması ve tartışmayı göçmen politikalarıyla ilişkilendirme çabaları, Biden'ın Kiev'i destekleme kararlılığıyla tezat oluşturuyor. ABD’de başkanlık seçimleri yaklaşırken bu tezatlık Ukrayna’nın geleceği ve Rusya’yla yürttüğü savaştaki geleceğini tayin etmesi açısından iyice önem kazandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, politik bir strateji olarak ABD’nin silah yardımı kampanyalarını desteklemek üzerine ABD’de ikna çalışmalarını sürdürüyor. Geçen yıl yaptığı bir konuşmada: “ABD savunma bütçesinin %10'unu harcadı, bu da siz (Amerikalıların) tek bir Amerikalı hayatını kaybetmeden Rus silahlarının %50'sini yok etmenizi sağladı. Bu dikkate değer bir sonuçtur.” Açıklamasıyla hafızalara kazınan Cameron yine ABD’de silah finansmanı sağlamak için iş başındaydı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Salı günü ABD'li Cumhuriyetçileri, eski ABD Başkanı Donald Trump'a doğrudan bir çağrıda bulunarak Ukrayna'ya milyarlarca dolarlık askeri yardıma yeşil ışık yakmaya çağırdı.

Muhafazakar Partili eski başbakan Cameron, Washington'a gitmeden önce Pazartesi günü Trump ile eski başkanın Florida'daki malikanesinde bir akşam yemeği sırasında görüşmelerde bulundu.

Ertesi gün Başkan Joe Biden'ın üst düzey diplomatı Antony Blinken ile ortak bir açıklama yapan Cameron, Trump ile yaptığı görüşme hakkında çok az bilgi Verdi. Ancak Trump'ın ABD'ye haksızlık ettiği gerekçesiyle sık sık eleştirdiği Batı ittifakı NATO'nun geleceğinin de konuşulduğunu açıkladı.

Cameron, Washington ziyareti sırasında milletvekilleriyle bir araya gelerek Cumhuriyetçilerin liderliğindeki Temsilciler Meclisi'nin Biden'ın Ukrayna'ya yaklaşık 60 milyar dolarlık yeni yardım talebini desteklemesini savunmayı planlıyor.

Trump'ın seçilme olasılığına karşın şimdiden ikna çalışmalarına başlayan Cameron, "Buraya kimseye ders vermeye, kimseye ne yapması gerektiğini söylemeye ya da siyasi sürecin önüne geçmeye niyetim olmadan geldim." dedi. "Buraya sadece büyük bir dost ve bu ülkeye inanan biri olarak geldim. Bu yardım finansmanının sizin çıkarınıza olduğuna inanan biri olarak geldim." dedi.

Cameron kararın küresel öneminin altını çizerek şunları söyledi: "Tahran'da, Pyongyang'da, Pekin'de müttefiklerimizin yanında nasıl durduğumuzu, onlara nasıl yardım ettiğimizi, bu yasadışı ve kışkırtılmış saldırganlığı nasıl durdurduğumuzu ve kararlı olup olmadığımızı inceleyen insanlar olacak."

Blinken, oturumlarına yeniden başlayan Temsilciler Meclisi'nin acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Cameron'ın daha önce "korumacı, yabancı düşmanı, kadın düşmanı" üslubu nedeniyle eleştirdiği Trump ile temas kurma kararı "tamamen yerinde" olarak savunuldu. Cameron, ABD ve Britanya liderlerinin siyasi adaylarla görüşmesinin tarihteki emsallerine atıfta bulundu.

Görevde olmadığı süre zarfında Trump, en son geçtiğimiz ay Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı Florida'da ağırlayarak liberal olmayan yabancı liderlerle olan iletişimini de sürdürdü.

Trump kampanyası, Trump ve Cameron arasındaki görüşmelerin her iki ülkede yaklaşan seçimler, Brexit ile ilgili politikalar, NATO savunma harcamaları yükümlülükleri ve Ukrayna'daki çatışma da dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsadığını doğruladı.