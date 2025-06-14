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İngiliz destroyeri okyanusta durduruldu! Bölgeye füze desteği için gelmişti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İngiliz destroyeri okyanusta durduruldu! Bölgeye füze desteği için gelmişti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre İran Donanması, İsrail füzelerinin İran'a yönlendirilmesine yardımcı olmak üzere Hint Okyanusu'nun kuzeyine giren İngiliz destroyerini durdurdu.

İran medyası, İran donanmasının İngiliz bir casus gemisinin Basra Körfezi'ne ilerlemesini engellediğini iddia ediyor.

İngiliz destroyeri okyanusta durduruldu! Bölgeye füze desteği için gelmişti - 1. Resim

İSRAİL'E DESTEK İÇİN BÖLGEDEYDİ

Bu kaynaklara göre, gemi İsrail’e saldırıları yönlendirmek için istihbarat sağlamaya çalışıyordu.

İNGİLETERE'DEN ASKERİ DESTEK

Öte yandan, İngiltere Başbakanı bugün, acil tehditlere karşı koymak amacıyla savaş uçakları da dahil olmak üzere İngiliz askeri güçlerinin Orta Doğu bölgesine sevk edileceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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