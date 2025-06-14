İngiliz destroyeri okyanusta durduruldu! Bölgeye füze desteği için gelmişti

Kaynak: Anadolu Ajansı 14 Haziran 2025 21:15 - Güncelleme: 14 Haziran 2025 21:37 - Güncelleme:

İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre İran Donanması, İsrail füzelerinin İran'a yönlendirilmesine yardımcı olmak üzere Hint Okyanusu'nun kuzeyine giren İngiliz destroyerini durdurdu.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sezer Doğru