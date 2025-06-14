Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İran resmini öldürülenler listesine astı! Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani hayatını kaybetti

İran resmini öldürülenler listesine astı! Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran resmini öldürülenler listesine astı! Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani hayatını kaybetti
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran devlet televizyonu, İsrail saldırılarında öldürüldüğü resmi olarak doğrulanmayan Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin fotoğrafını, öldürülen isimlerin yanına astı.

İsrail'in, İran'a düzenlediği saldırılarda Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de öldürüldüğü bildirildi. İran devlet televizyonu, Kaani'nin fotoğrafını öldürülenler listesine astı.

İran resmini öldürülenler listesine astı! Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani hayatını kaybetti - 1. Resim

ABD BASINI ÖLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ABD basınından New York Times (NYT) gazetesi İsrail ordusunun saldırılarında öldürüldüğü tespit edilen Bakıri, Selami, Gulamali Raşid ve Hacızade'nin yanı sıra İran'ın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini iddia etmişti. 

İran resmini öldürülenler listesine astı! Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani hayatını kaybetti - 2. Resim

İRAN DEVLET TELEVİZYONU DOĞRULADI 

İran devlet televizyonu, İsmail Kaani'nin fotoğrafını, İsrail saldırılarında öldürülen isimlerin yanına astı.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bitcoin'de yüzde 656'lık rekor yükseliş! Yeni bir dönem mi başlıyor?İran'daki nükleer sızıntı Türkiye'yi tehdit ediyor mu? 85 milyon merak ediyordu, resmi açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran'daki nükleer sızıntı Türkiye'yi tehdit ediyor mu? 85 milyon merak ediyordu, resmi açıklama geldi - GündemNükleer sızıntı Türkiye'yi tehdit ediyor mu?Beştepe'de güvenlik zirvesi! İsrail'in saldırganlığı ve Türkiye'ye yönelik tehditler masada - Gündemİsrail saldırganlığı masaya yatırıldı!Uçuşlara savaş engeli! Dünyanın en büyük şirketleri kilit: Havaalanında yoğunluk - GündemUçuşlara savaş engeliCumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü - GündemErdoğan, mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü"Kürecik radar üssünde İsrail'e destek" iddialarına jet yalanlama! NATO vurgusu dikkat çekti - GündemKürecik radar üssü iddialarına jet yalanlamaTürkiye'nin kırmızı çizgisi! Rumlar 'hayır' dedi, KKTC haksızlığa uğruyor - GündemTürkiye'nin kırmızı çizgisi!
Sonraki Haber Yükleniyor...