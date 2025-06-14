İran resmini öldürülenler listesine astı! Devrim Muhafızları Komutanı İsmail Kaani hayatını kaybetti
İran devlet televizyonu, İsrail saldırılarında öldürüldüğü resmi olarak doğrulanmayan Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin fotoğrafını, öldürülen isimlerin yanına astı.
İsrail'in, İran'a düzenlediği saldırılarda Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de öldürüldüğü bildirildi. İran devlet televizyonu, Kaani'nin fotoğrafını öldürülenler listesine astı.
ABD BASINI ÖLDÜĞÜNÜ DUYURMUŞTU
İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından ABD basınından New York Times (NYT) gazetesi İsrail ordusunun saldırılarında öldürüldüğü tespit edilen Bakıri, Selami, Gulamali Raşid ve Hacızade'nin yanı sıra İran'ın Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani'nin de İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini iddia etmişti.
İRAN DEVLET TELEVİZYONU DOĞRULADI
İran devlet televizyonu, İsmail Kaani'nin fotoğrafını, İsrail saldırılarında öldürülen isimlerin yanına astı.