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İngiltere erken seçime gidiyor! Tarih belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İngiltere erken seçime gidiyor! Tarih belli oldu
İngiltere, Rishi Sunak, Erken Seçim, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 4 Temmuz'da erken seçim yapılacağını açıkladı.

İngiltere erken seçime hazırlanıyor. Haftalık kabine toplantısının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın önünde açıklama yapan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede genel seçimlerin 4 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.

Son 5 yılda ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemlerden geçtiğini söyleyen Sunak, İngiltere'nin bu zorluklarla mücadele ettiğini söyledi ve ekonomik istikrarın her türlü başarının temeli olduğuna işaret etti.

İngiltere ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve enflasyonun normale döndüğünü belirten Sunak, ülkede faiz oranlarının düştüğünü, hükümetin planının işe yaradığını belirtti.

Sunak, buna karşın halihazırda birçok insan için işlerin kolay olmadığının da farkında olduğunu ifade etti.

"ŞİMDİ İNGİLTERE İÇİN GELECEĞİNİ SEÇME ZAMANIDIR"

Sunak, şimdi ulusa sorulması gerekenin "Kime güveniyorsunuz?" sorusu olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır.

Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz'da genel seçimlere gideceğiz."

"NET PLANI VE CESUR EYLEMLERİ OLAN BİR PARTİ SEÇİN"

Sunak, seçmenlerin ülke için net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçmesi çağrısında bulunarak, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin İngiltere için bir gelecek planı olmadığını ileri sürdü.

Başbakan Sunak, seçim kampanyası boyunca her oy için mücadele edeceğini, seçmenin güvenini kazanacağını ve sadece kendi liderliğindeki bir Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomik istikrarı sağlayacağını savundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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